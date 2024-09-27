Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами: где уже были взрывы

Россияне вновь запустили по Украине ракеты и БПЛА "Шахед"

В пятницу, 27 сентября, в Украине была объявлена воздушная тревога, в Днепре и области раздались взрывы.

Об этом сообщила корреспондент "Телеграф". Взрыв прозвучал в пригороде областного центра. Также под угрозой обстрела находятся прифронтовые районы области, в первую очередь Никопольский.

Также в сети появилось видео первых минут после взрывов в Днепре.

Взрывы звучали и в Запорожье, о чем сообщило "Суспільне: Запоріжжя".

Тем временем на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью российской армии и флота: оккупанты вывели в Черное море корабли, а также используют ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, также она звучит на Донбассе и Крыму. Власти просят мирных жителей оставаться в укрытии и не выходить до отбоя.

Также существует угроза ударных беспилотных летательных аппаратов с севера, юга и востока, сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.