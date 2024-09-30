Что означают громкие заявления о "проверке боеготовности" в Беларуси

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что могут означать эти громкие заявления

Белоруссия начала очередной этап проверки боеготовности своих вооруженных сил. Это стало причиной опасений относительно возможного вторжения в Украину.

Основное внимание при проверке, по словам представителей Министерства обороны РБ, будут уделять готовности и способности выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО. Может ли это означать подготовку к возможному вторжению в Украину со стороны Беларуси, рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Есть ли у Беларуси силы, чтобы напасть на Украину

По информации белорусского оборонного ведомства, планируется постепенное наращивание масштабов проверки с привлечением всех полигонов вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач.

Центр противодействия дезинформации Украины оценил ситуацию и заявил, что реальной угрозы вторжения с территории Беларуси нет. По данным Центра, на сегодняшний день в Беларуси на границе отсутствуют достаточные силы для проведения наступательной операции против Украины.

Эксперты Центра подчеркивают, что основная угроза со стороны Беларуси носит информационный характер. Постоянные проверки войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников расцениваются как попытка Кремля нагнетать напряжение на границе и удерживать украинские силы на белорусском направлении.

Аналитики указывают на то, что подобные масштабные проверки боеготовности белорусских войск стали регулярными в последнее время. Они рассматриваются как элемент психологического давления на Украину и ее западных партнеров, а не как подготовка к реальному вторжению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Беларусь готовится к войне. Украинский посол рассказал, сколько будет угроза.