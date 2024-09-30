Беларусь внезапно начала проверку своих вооруженных сил: что происходит
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В ходе проверки предусматривается задействование авиации
В Беларуси началась внезапная проверка готовности соединений и частей вооруженных сил. В ней примет участие личный состав, войска ПВО, техника и авиация.
Масштабная проверка будет проходить в Гомельской и Брестской областях. Об этом сообщается в Телеграмм-канале Минобороны РБ.
Сообщается, что в ходе данных мероприятий запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Брестской и Гомельской областях.
"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство", — говорится в сообщении.
После проведения первого этапа воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
В проверке будут задействованы воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
"В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", — сообщили в Минобороны РБ.
Напомним, 24 сентября появилась информация о том, что нескоростная воздушная цель пересекла государственную границу Украины и долетела до "стыка" Киевской и Житомирской областей. Сообщалось, что это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси.
Однако в воздушных силах ВСУ эту информацию официально опровергли. Там отметили, что Беларусь не нарушала воздушное пространство Украины.
До этого Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине и ситуации безопасности вокруг Беларуси. В частности, он пригрозил, что белорусско-украинскую границу ВСУ смогут пройти только с огромными потерями, потому что она, якобы, заминирована как никогда. Высказался он и по поводу ядерного оружия — будто Россию толкают к его применению.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко снова сделал громкое заявление. В этот раз он предупредил весь мир о последствиях нападения на его страну. По словам Лукашенко, любое нападение на Беларусь приведет к началу Третьей мировой войны.