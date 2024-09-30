Що означають гучні заяви про "перевірку боєготовності" у Білорусі

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що можуть означати ці гучні заяви

Білорусь розпочала черговий етап перевірки боєготовності своїх збройних сил. Це стало причиною побоювань щодо можливого вторгнення в Україну.

Основну увагу під час перевірки, за словами представників Міністерства оборони РБ, приділятимуть готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами і підрозділами ВПС і військ ППО. Та чи може це означати підготовку до можливого вторгнення в Україну з боку Білорусі, розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Чи є у Білорусі сили, щоб напасти на Україну

За інформацією білоруського оборонного відомства, планується поступове нарощування масштабів перевірки із залученням усіх полігонів збройних сил для виконання навчально-бойових завдань.

Центр протидії дезінформації України оцінив ситуацію та заявив, що наразі реальної загрози вторгнення з території Білорусі немає. За даними Центру, на сьогодні у Білорусі на кордоні відсутні достатні сили для проведення наступальної операції проти України.

Експерти Центру наголошують, що основна загроза з боку Білорусі має інформаційний характер. Постійні перевірки військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців розцінюються як спроба Кремля нагнітати напругу на кордоні та утримувати українські сили на білоруському напрямку.

Аналітики вказують, що подібні масштабні перевірки боєготовності білоруських військ стали регулярними останнім часом. Вони розглядаються як елемент психологічного тиску на Україну та її західних партнерів, а не як підготовка до реального вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білорусь готується до війни. Український посол розповів, скільки існуватиме загроза.