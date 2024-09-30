"Действия говорят об этом": в ОП реально могут думать о выборах, нардеп раскрыла интересные подробности

После проведения выборов не все нынешние депутаты ВР снова могут попасть в зал

На фоне слухов о выборах в Украине, которые подогрело интересное постановление ЦИК, в Верховной Раде заявили, что у Зеленского действительно уже давно могут рассматривать такой вариант. Об этом якобы могут свидетельствовать последние действия Офиса президента.

Об этом говорит нардеп от "ЕС" Нина Южанина. По её словам, действия, которые последние полгода совершает ОП, могут "очень ярко" говорить о том, что там "действительно очень плотно задумываются над проведением выборов".

По её мнению, перезагрузка власти сейчас действительно необходима, чтобы "страна продолжила свою жизнь" потому, что государство "теряет свой функционал".

"Я не знаю, когда это может произойти, но для меня уже очевидно — нам нужна эта замена", — говорит Южанина.

Она также выразила уверенность в том, что после проведения выборов не все нынешние депутаты ВР снова попадут в зал.

Напомним, ранее издание The Economist написало, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году. Отмечается, что єто решение продиктовано желанием укрепить свои позиции и удовлетворить просьбы международных партнеров. Однако народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

Ранее мы писали о том, что бывший замглавы комиссии объяснил, готовится ли Украина к выборам.