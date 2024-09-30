"ЦИК делает то, что должна": бывший замглавы комиссии объяснил, готовится ли Украина к выборам

В Украине возникла проблема с некоторыми избирательными участками

Появление постановлений Центральной избирательной комиссии относительно изменений в составе территориальных избирательных комиссий и упорядочении избирательных участков свидетельствует о том, что ЦИК занимается своей текущей деятельностью. Эту работу она обязана проводить безотносительно к тому, объявлены ли выборы и действует ли в стране военное положение.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал заслуженный юрист Украины, бывший замглавы ЦИК Андрей Магера. Он также отметил, что принятие таких решений является обязанностью ЦИК согласно закону о Государственном реестре избирателей и Избирательному кодексу.

Магера подчеркнул, что это не свидетельствует о подготовке к конкретным выборам. В то же время он отметил, что ЦИК должна быть готовой к проведению выборов в любой момент, если наступят необходимые законодательные условия, а также будет принято решение о назначении выборов.

"Напрямую подобные действия не свидетельствуют о том, что ЦИК готовится к конкретным выборам. Но в целом она делает то, что и должна делать при обычных обстоятельствах", — сказал Магера.

Он также рассказал, что возникла проблема с некоторыми избирательными участками. По словам Магеры, в тех местностях, где появилось большое количество внутренне перемещенных лиц, количество избирателей будет превышать 2,5 тысячи человек, а по закону этот показатель для обычных избирательных участков не должен быть выше.

В то же время он объяснил, что из-за военных действий в некоторых участках количество избирателей наоборот уменьшилось или вообще там не осталось людей. Поэтому ЦИК будет вынуждена ликвидировать и создавать новые участки.

Как известно, Центральная избирательная комиссия издала постановления об упорядочении избирательных участков, а также об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий. Также ЦИК приняла решение о возобновлении функционирования ИКС "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Напомним, в проекте госбюджета на 2025 год на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов предусмотрено 275 млн гривен. При этом дополнительные расходы на проведение выборов в проекте бюджета не предусмотрены.