"Дії говорять про це": в ОП реально можуть думати про вибори, нардепка розкрила цікаві подробиці

Після проведення виборів не усі нинішні депутати ВР знову можуть потрапити до зали

На тлі чуток про вибори в Україні, які підігріла цікава ухвала ЦВК, у Верховній Раді заявили, що у Зеленського справді вже давно можуть розглядати такий варіант. Про це нібито можуть свідчити останні дії Офісу президента.

Про це говорить нардеп від "ЄС" Ніна Южаніна. За її словами, дії, які останні пів року робить ОП, можуть "дуже яскраво" говорити про те, що там "справді дуже щільно замислюються над проведенням виборів".

На її думку, перезавантаження влади зараз дійсно необхідне, щоб "країна продовжила своє життя" тому, що держава "втрачає свій функціонал".

"Я не знаю, коли це може статися, але для мене вже очевидно — нам потрібна ця заміна", — каже пані Южаніна.

Вона також висловила впевненість у тому, що після проведення виборів не усі нинішні депутати ВР знову потраплять до зали.

Нагадаємо, раніше видання The Economist написало, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Зазначається, що це рішення продиктоване бажанням зміцнити свої позиції та задовольнити прохання міжнародних партнерів. Проте народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.

Раніше ми писали про те, що колишній заступник голови комісії пояснив, чи Україна готується до виборів.