Мобильные тарифы подорожают на половину: кому не повезет больше всего

Больше всего это коснется одной категории потребителей

В Украине существенно подорожает мобильную связь. Тарифы на услуги связи всех без исключения мобильных операторов поднимутся примерно на 50%.

Повышение стоимости произойдет в течение первого месяца следующего года. Об этом заявила глава Телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова, передает 24 канал.

Почему вырастет стоимость мобильной связи и кому не повезет больше всего

В повышении стоимости мобильной связи в Украине есть несколько причин. Это увеличение стоимости энергетического оборудования, повышение налогов и, конечно, инфляция.

У мобильных операторов нет государственной поддержки, без которой телекоммуникационные услуги для украинцев растут. К тому же, они должны проводить техническую модернизацию сетей и работать над их энергетической независимостью, чтобы обеспечить связью миллионы украинцев в случае перебоев со светом или полного блекаута. Это тоже требует финансовых вложений.

Однако цены на услуги мобильной связи будут повышаться постепенно. Наибольшее удорожание ощутят на себе владельцы крупных пакетов данных. Напоминаем, что самый дешевый активный тариф в Киевстаре составляет 140 гривен, Vodafone — 180 гривен, lifecell — 130 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Новая почта" и "Укрпочта" меняют тарифы с 1 октября. Названы расценки.