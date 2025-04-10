Николаев под атакой беспилотников: в городе возникли пожары

О пострадавших в результате атаки не сообщалось

Российские оккупанты ночью на 10 апреля кроме попытки атаковать ударными беспилотниками столицу также атаковали Николаев. В городе началось несколько пожаров из-за падения обломков сбитых Силами обороны БПЛА.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. О пострадавших в результате атаки россиян не сообщалось.

"После атаки "шахедов" в городе два пожара. Службы работают", – написал Ким.

По данным мониторинговых каналов, над городом было не менее семи российских ударных беспилотников и два разведывательных дрона. На данный момент все угрозы обезврежены силами противовоздушной обороны. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" подтвердил, что в нескольких дворах в городе есть пожары из-за падения обломков БПЛА.

Напомним, россияне вечером 8 апреля в очередной раз били ударными беспилотниками по Украине. Под атаку россиян попали Днепр, Харьков и Краматорск, во всех городах в результате ударов есть пострадавшие, разрушена и повреждена жилая инфраструктура.

4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Младшему ребенку было всего 3 года. А в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.