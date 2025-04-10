Трамп подписал указ об упрощении экспорта оружия из США: что изменится в поставках

Этот шаг может способствовать росту прибыли ведущих американских оборонных корпораций

Президент США Дональд Трамп 9 апреля подписал указ, предусматривающий пересмотр правил экспорта американского вооружения и военной техники. Действующая система разрешений и продаж не устраивает Белый дом, который ожидает значительного облегчения экспорта произведенного в США оружия за границу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на комментарий советника Белого дома Вилла Шарфа. Чиновник назвал действующую систему утверждения военных поставок союзникам Америки "неэффективной и непоследовательной".

Указом Трампа поручается Министерству обороны, Государственному департаменту и другим ведомствам США, относящимся к процессу экспорта вооружения, пересмотреть действующие правила и упростить их для того, чтобы ускорить процессы поставок и увеличить доходы американской оборонной промышленности. Этот шаг может способствовать росту прибыли ведущих американских оборонных корпораций – прежде всего, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и других.

Трамп выражал недовольство действующей системой утверждения экспорта оружия еще во время первого президентского срока. В 2019 году он продал Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании вооружения на 8 млрд долларов США в обход решений Конгресса, который Белый дом часто обвинял в задержках согласования военных контрактов. Трампу пришлось ввести для этого чрезвычайное положение в США из-за "напряженности с Ираном".

Помимо экспорта оружия новый указ запускает общий пересмотр программ государственных закупок, которые осуществляет Пентагон. Теоретически это позволит модернизировать структуру закупок и оценить реальную эффективность оборонных расходов США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить новый пакет оружия у США. При этом ее больше всего интересуют системы ПВО, способные сбивать российские баллистические ракеты. Киев готов заплатить как напрямую, так и через фонд в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Напомним, что с 11 марта Вашингтон возобновил поставки военной помощи ВСУ. Эта тема обсуждалась на переговорах между командами Украины и США в Саудовской Аравии. Также активизировалось сотрудничество двух стран и по другим направлениям. В Польше также подтвердили, что военная помощь США Украине возобновлена. С 12 марта оружие снова транспортируется из логистического хаба на аэродроме Ряшев-Ясенка (Польша).