"Слуга" заявил иностранному журналисту о "росте ультраправых" в Украине, а затем оправдался

Нардеп вынужден объяснять свои заявления

В своем недавнем материале издание Financial Times процитировало украинского нардепа Александра Мережко ("Слуга народа"), который в разговоре с журналистом Кристофером Миллером заявил, что в Украине растут ультраправые настроения.

Также народный избранник отметил, что это угроза демократии. На это обратили внимание в Сети. В частности, украинский журналист, публицист и военнослужащий Виктор Трегубов публично спросил Мережко, действительно ли он такое заявил, или же это является ошибкой цитирования.

В комментариях нардепу пришлось разъяснять свои слова. Он прокомментировал сообщение так: "Я говорил о том, что на следующих выборах может быть так, что люди в сложных экономических условиях будут больше склонны выбирать правых популистов (кстати, сейчас их в парламенте практически нет), поскольку какая-то часть общества может поддаться на искушение "простых решений". И это может создать угрозу для демократии. Вместе с тем, действительно, в обществе нет консенсуса относительно даже самой идеи проведения переговоров.

Далее между Трегубовым и Сетью развернулась дискуссия. В частности, журналист отметил, что он может предполагать, что Мережко говорил о правопопулистах, хотя между ними и ультраправыми есть большая разница.

"Просто Миллер не впервые грешит поиском ультраправых под кроватью, и мне интересно, снова ли он за свое, или вы неудачно сформулировали", — добавил Трегубов.

На это он ответил, что в ПАСЕ он принадлежал к группе европейских консерваторов. Поэтому сам может считаться "правым" или "право-либеральным". Также нардеп отметил, что сам не очень понимает термин "крайне правый".

"Более точен термин "правый популизм" как разновидность популизма, то есть попытки любой ценой понравиться электорату под лозунгами консерваторов. Правый популизм сейчас общеевропейский тренд", — подытожил Мережко. По его словам, в украинском парламенте сейчас для популизма нет места, ведь во время войны нардепы часто вынуждены принимать "непопулярные решения".

Кстати, в комментариях также напомнили, что сам Миллер является довольно скандальной личностью:

Напомним, в своих материалах об Украине Миллер часто упоминает "Азов", как подразделение с "неонацистскими" взглядами. Он говорит, что связь с "неонацистами" в подразделении очевидна.

Кристофер Миллер

Справка. Ультраправые в политике – это радикальное направление, характеризующееся крайним национализмом и ксенофобией. Они поддерживают авторитарную власть, консервативные ценности и жесткую антииммигрантскую политику. Ультраправые часто выступают против глобализации, европейской интеграции и либеральных социальных движений. Их риторика, как правило, популистская, с акцентом на защиту национальной идентичности и экономики. Эти группы критикуют за расизм и фашизм, хотя все открыто поддерживают такие идеологии. Ультраправые движения могут отличаться в разных странах, но в целом придерживаются радикальных правых взглядов в политическом спектре.

Ранее Телеграф также рассказывал, что "слуга народа" попал в скандал. Он получил разрешение на 5-дневную поездку в Израиль. Однако он вернулся в Украину только через 3 недели, а в этот период был замечен на территории США.