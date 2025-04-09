Новые правила торговли с ЕС повлияют на стоимость украинских товаров: нардеп объяснил, как именно

Проблема касается не только сельскохозяйственной продукции

Украинские товары могут подорожать на 10% из-за того, что ЕС не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной. Это означает, что цены на продукты и другие товары из Украины станут более высокими для европейских покупателей.

Наши производители вынуждены будут платить дополнительные пошлины, которые раньше не платили. Об этом сообщил нардеп Юрий Камельчук в эфире Новости.LIVE.

Политик обратил внимание на то, что правительство часто сообщает о важных изменениях поздно, когда уже мало времени для реагирования.

"К сожалению, мы часто достаточно встречаемся с ситуацией, когда в последний момент Кабмин выходит с информацией о настоящем положении вещей и о том, какие именно шаги они сделали, чтобы этого избежать", — сказал Камельчук.

По его словам, сейчас нет четкой информации о том, как правительство оценивает влияние этих изменений на украинскую экономику. Но важно понимать, что проблема касается не только сельскохозяйственной продукции. Украина продает за границу много разных товаров. Среди них – украинские металлы, хотя из-за войны их производство уменьшилось.

"И опять же повторюсь, что рынки, например, связанные с украинскими металлами… они не привязаны только к Европе. Есть страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Соединенных Штатов, которые используют украинский металл, а это важная составляющая в украинском экспорте", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский объяснил, как новые пошлины Трампа повлияют на Украину. Стоит ли волноваться украинскому бизнесу? Украине повезло – против нее будет действовать стандартная минимальная тарифная ставка в 10%.