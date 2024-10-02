"Слуга" заявив іноземному журналісту про "ріст ультраправих" в Україні, а потім виправдався

Нардеп змушений пояснювати свої заяви

У своєму недавньому матеріалі видання Financial Times процитувало українського нардепа Олександра Мережка ("Слуга народу"), який в розмові із журналістом Кристофером Міллером заявив, що в Україні зростають ультраправі настрої.

Також народний обранець зазначив, що це загроза для демократії. На це звернули увагу в Мережі. Зокрема, український журналіст, публіцист та військовослужбовець Віктор Трегубов публічно запитав Мережка, чи це дійсно він таке заявив, чи це є помилкою цитування.

У коментарях нардепу довелось пояснювати свої слова. Він прокоментував допис так: "Я казав про те, що на наступних виборах може бути так, що люди в складних економічних умовах будуть більше схильні обирати правих популістів (до речі, зараз їх в парламенті практично немає), оскільки якась частина суспільства може піддатися на спокусу "простих рішень". І це може створити загрозу для демократії. Разом з тим, дійсно, в суспільстві немає консенсусу щодо навіть самої ідеї проведення переговорів. Є якась частина, яка буде за будь-яких обставин проти початку переговорів".

Далі між Трегубовим та Мережком розгорнулась дискусія. Зокрема, журналіст зазначив, що він може припускати, що Мережко говорив про правопопулістів, хоча між ними та ультраправими є велика різниця.

"Просто Міллер не вперше грішить пошуком ультраправих під ліжком, і мені цікаво, чи він знов за своє, чи ви невдало сформулювали", — додав Трегубов.

На це Мережко відповів, що в ПАРЄ він належав до групи європейських консерваторів. Тому сам може вважатись "правим", або "право-ліберальним". Також нардеп зазначив, що сам не дуже розуміє термін "крайньо правий".

"Більш точним є термін "правий популізм" як різновид популізму, тобто намагання за будь-яку ціну сподобатися електорату під гаслами консерваторів. Правий популізм зараз загальноєвропейський тренд", — підсумував Мережко. Та, за його словами, в українському парламенті зараз для популізму немає місця, адже під час війни нардепи часто змушені ухвалювати "непопулярні рішення".

До речі, у коментарях також нагадали, що сам Міллер є доволі скандальною особистістю:

Нагадаємо, у своїх матеріалах про Україну Міллер часто згадує "Азов", як підрозділ з "неонацистськими" поглядами. Він каже, що зв'язок з "неонацистами" в підрозділі — очевидний.

Крістофер Міллер

Довідка. Ультраправі в політиці — це радикальний напрямок, що характеризується крайнім націоналізмом та ксенофобією. Вони підтримують авторитарну владу, консервативні цінності та жорстку антиіммігрантську політику. Ультраправі часто виступають проти глобалізації, європейської інтеграції та ліберальних соціальних рухів. Їхня риторика зазвичай популістська, з акцентом на захист національної ідентичності та економіки. Ці групи критикують за расизм та фашизм, хоча не всі відкрито підтримують такі ідеології. Ультраправі рухи можуть відрізнятися в різних країнах, але загалом дотримуються радикальних правих поглядів у політичному спектрі.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що "слуга народу" потрапив у скандал. Він отримав дозвіл на 5-денну поїздку до Ізраїлю. Однак він повернувся до України лише через 3 тижні, а в цей період був помічений на території США.