Это уже не первое исчезновение диктатора за этот год

Владимира Путина не видели на публике уже больше недели. В последний раз его появление фиксировалось более восьми дней назад.

На это обратила внимание редакция "Ateo". Это уже второе подобное исчезновение российского президента с начала 2025 года.

Официальных пояснений от Кремля пока нет.

Впрочем, это не первая подобная ситуация. В марте 2015 года Путин не появлялся на публике десять дней – с 5 по 15 марта. Тогда его прессслужба заявляла, что президент "работает в Ново-Огарево" и имеет "напряженный график", хотя в медиа распространялись версии о болезни, смерти или рождении ребенка. Западные издания, в частности The Guardian, тогда сообщали о возможной простуде, однако официально это не подтверждали.

Другой подобный эпизод произошел в ноябре 2024 года, когда Путин скрылся из публичного пространства с 8 по 19 ноября. Его в последний раз видели на Валдайском форуме 7 ноября – там он поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. В период его отсутствия в России раздавались ядерные угрозы, а заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял о возможности войны. Между тем, независимые СМИ, в частности Daily Record, предполагали, что некоторые выступления Путина транслировались в записи. Никакой официальной информации о причинах его исчезновения тогда так и не обнародовали.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что средства у агрессора могут закончиться уже в начале лета 2025 года. Поэтому хозяин Кремля Владимир Путин и так стремится захватить как можно больше наших территорий, чтобы иметь козыри в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.