В Лондоне прошел исторический благотворительный аукцион при поддержке Christie’s: деньги пойдут на помощь украинцам (фото)

Вырученные средства от продажи работ известных украинских художников направят на помощь украинцам

Американская благотворительная организация Revival Foundation в сотрудничестве с аукционным домом Christie’s организовали беспрецедентное благотворительное мероприятие "Искусство Спасать Жизнь", которое состоялось в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Гости из 15 стран присоединились к событию, демонстрируя, как искусство может объединять людей.

Вырученные средства от продаж работ известных украинских художников направят на помощь украинцам. Чтобы поддержать это событие, в благотворительном аукционе приняли участие известные украинские художники.

Вдохновившись украинским современным искусством и силой коллективной энергии украинцев Аксения Крупенко, основательница проекта "Искусство Спасать Жизнь" и Президент американской благотворительной организации Revival Foundation создала новый формат благотворительности.

Привлекая шесть человеческих чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и интуицию, она создала благотворительное мероприятие "The Art of Saving Lives" с миссией культурного единства через искусство, музыку, гастрономию, моду и творчество, укрепляя связи между Украиной и другими странами мира по пути к человечности.

"Искусство Спасать Жизнь" – это уникальный благотворительный проект, который имеет пять главных целей: расширение возможностей творческих людей, сохранение наследия, образование творцов, содействие культурному обмену и, самое главное, быть катализатором творческого Возрождения.

Британские СМИ, среди которых Art daily, London Daily, Culturalee, американский RoastBrief и известная американская платформа благотворительных организаций Candid. назвали благотворительный проект "The Art of Saving Lives" началом Возрождения XXI века.

"Алтарь Наций" Оксаны Мась был впервые представлен в 3D-формате в Рафаэль Холле Музея Виктории и Альберта. Также, на событиях презентовали первый в мире документальный проект "МУРАЛЫ" украинского 3D-художника Артема Иваненко и команды из Польши, США и Испании, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

MURALS – это увлекательный документальный опыт, основанный на работах Бенкси (Banksy), созданных на стенах разрушенных войной домов в Киевской области.

Гости из 15 стран мира приехали в Лондон, чтобы присоединиться к благотворительному аукциону "Искусство Спасать Жизнь" в Музее Виктории и Альберта.

Это мероприятие предоставило уникальную возможность представить украинское современное искусство, глубокую чувственную музыку и иммерсионное творчество, сочетая их с Ренессансом Британии XVI и Италии XV веков.

Интерактивная "Не Тайная Вечеря" проходила в зале Рафаэля, что позволило всем присутствующим почувствовать эмоциональное и эстетическое единство высокого искусства Ренессанса с современным украинским, исполняя убеждение Аксении, что "творчество – это персональный диалог и в период войны это диалог с миром".

Впервые на аукционе была представлена ​​работа из украинского павильона 54-й Венецианской биеннале – "Ангелы" Оксаны Мась. Работа была продана за беспрецедентные 65,000 британских фунтов.

Филантропы, коллекционеры и гуманитарные деятели со всего мира присоединились к гала-аукциону "Искусство Спасать Жизнь" в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Ивор Ичиковиц, филантроп и коллекционер из Южной Африки вместе с Ольгой Яковенко , филантропкой и коллекционеркой из Украины и Великобритании, приобрели за 11,000 фунтов стерлингов уникальное произведение "Синергия Сознанием", которое было создано 2,5-летним ребенком, родившимся в день начала полномасштабной войны, солдатами и 20 художниками и художницами из зон боевых действий.

Вырученные от благотворительного аукциона средства будут направлены на создание "Целебного сада" – уникального интерактивного арт-пространства с эффектом погружения, предлагающего арт-терапию детям и взрослым в бомбоубежищах Украины. Кроме финансирования художественных пространств "Целебного сада", средства от аукциона пойдут на закупку необходимого оборудования для бомбоубежищ, медикаментов и еды.

С началом полномасштабной войны американская благотворительная организация Revival Foundation систематически организует доставку в Украину медицинской помощи от американских фармацевтических доноров. Часть средств с аукциона будет направлена на покрытие расходов по доставке морских контейнеров. Только в 2024 году уже организовано 14 контейнерных поставок в Украину на сумму $10.000.000 с критической медициной, медицинским оборудованием и витаминами с помощью партнерского украинского фонда "Надежда" в наиболее пострадавшие от российской агрессии регионы Украины.

Кроме того, вырученные средства пойдут в поддержку украинских художников-участников аукциона и художников, продолжающих свою профессиональную деятельность во время боевых действий во всех регионах Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Австралия распродает списанную военную технику вместо передачи Украине. Вместо того чтобы помочь Украине воевать против российских захватчиков, отдавая ненужную австралийской армии подержанную технику, правительство предпочитает распродавать ее на онлайн-аукционах.