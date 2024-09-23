"Ходячий мем для украинцев": экс-жена предателя Тимощука потроллила его за участие в аукционе для РФ

Известный футболист забыл о своей родине и решил помогать армии РФ

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал свою футболку с автографом на аукцион, который помогает собирать деньги для армии РФ и оказывает поддержку вражеским войскам в Курской области. На этот поступок резко негативно отреагировала бывшая жена футболиста Надежда Навроцкая, которая назвала его "потерянным".

По ее словам, Тимощук обязательно найдет, "куда можно упасть еще ниже" и отметила, что с экс-супругом она не общается уже длительное время. Об этом сообщает ресурс Sport-express.ua.

Бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая вместе с дочерьми проживает в Германии. Женщина резко высказалась по поводу аукциона в котором принял участие ее экс-супруг — украинский футболист выставил в качестве лота свою футболку с автографом.

Ее выкупили за 700 000 рублей (около 310 тыс. грн), а деньги отправили на помощь российским солдатам на Курщине, где сейчас проводят операцию ВСУ.

Навроцкая заявила, что не удивлена таким поступком Тимощука и считает его "потерянным": "Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое"….

Она также добавила, что работа в РФ предполагает постоянное публичное подтверждение того, что ты являешься сторонником "российской адекватности".

"В России система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки — а-ля сталинские времена…Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником "российской адекватности". Если он будет сидеть тихо, то будет становиться подозрительным для российских спецслужб. К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность "русскому миру" или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны", — сказала Навроцкая.

Бывшая жена Тимощука заявила и о том, что не удивится, если увидит его на временно оккупированных территориях Донецкой области, где он будет выступать в поддержку армии РФ.

Женщина с иронией подчеркнула, что Тимощук стал "ходячим мемом для украинцев" и полностью соответствует культовой фразе "Боже, яке кончене":

"Россияне думали, что Тимощук будет лидером мнений среди украинцев, будет пропагандировать "русский мир" и его будут слушать. Но он на массы никак не влияет, потому что просто не способен этого делать. Он стал ходячим мемом для украинцев… Хочется повторить еще раз: боже, яке кончене! Он уже был потерянный…".

Напомним, Тимощук работает помощником главного тренера в структуре питерского "Зенита". В начале 2024 года появилась информация о побеге Анатолия из РФ, однако там быстро опровергли эти слухи.

К слову, против Анатолия ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, а Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех титулов и наград, из-за чего Тимощук решил судиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался касательно действий бывшего партнера по команде Анатолия Тимощука, который фактически в открытую начал финансирование российской армии.