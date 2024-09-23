"Я маленький винтик": появились фотожабы об участии Тимощука в аукционе для России

Украинцы возмущены поступком футболиста

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал свою футболку с автографом на аукцион, помогающий собирать деньги для российской армии. На его поступок негативно отреагировали в сети.

В частности, его сравнили с подозреваемым в государственной измене бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком, которого обменяли на украинских военных. Также Тимощука изобразили во время якобы задержания военной контрразведки Украины.

Как сообщалось, футболка Тимощука была выкуплена за 700 000 рублей (около 310 тыс. грн). По данным российских СМИ, эти средства будут направлены в Курскую область.

Напомним, бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая прокомментировала его поступок. Она заявила, что не удивлена этим и считает его "потерянным".

"Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое", — отметила Навроцкая.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев также высказался по поводу действий бывшего партнера по национальной команде. Он считает, что Тимощук предал страну из-за денег.