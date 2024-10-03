В Лондоні пройшов історичний благодійний аукціон за підтримки Christie's: кошти підуть на допогу українцям (фото)

Виручені кошти з продажів робіт відомих українських художників спрямують на допомогу українцям

Американська благодійна організація Revival Foundation у співпраці з аукціонним домом Christie's організували безпрецедентний благодійний захід "Мистецтво Рятувати Життя" який відбувся в престижному Рафаель Холі Музею Вікторії та Альберта в Лондоні. Гості з 15 країн світу приєдналися до події, демонструючи, як мистецтво може об’єднувати людей.

Виручені кошти з продажів робіт відомих українських художників спрямують на допомогу українцям. Щоб підтримати цю подію, в благодійному аукціоні прийняли участь ключові українські художники, серед яких Оксана Мась, Жанна Кадирова, Арсен Савадов, Назар Білик, Артем Волокітін, Ліна Кондес, Meshi/Kepler, Кирил Єльчиць та Володимир Козюк.

Надихнувшись українським сучасним мистецтвом та силою колективної енергії українців Аксенія Крупенко, засновниця проєкту "Мистецтво Рятувати Життя" та Президент американської благодійної організації Revival Foundation, створила новий формат благодійності.

Залучивши шість людських почуттів: зір, слух, смак, нюх, дотик та інтуїцію, вона створила благодійний захід "The Art of Saving Lives" з місією культурної єдності через мистецтво, музику, гастрономію, моду та творчість, зміцнюючи зв’язки між Україною та іншими країнами світу на шляху до людяності.

"Мистецтво Рятувати Життя" – це унікальний благодійний проєкт, який має п’ять головних цілей: розширення можливостей творчих людей, збереження спадщини, освіта творців, сприяння культурному обміну та, найголовніше, бути каталізатором творчого Відродження.

Британські ЗМІ, серед яких Art daily, London Daily, Culturalee, американський RoastBrief та найвідоміша американська платформа благодійних організацій Candid. назвали благодійний проєкт "The Art of Saving Lives" початком Відродження XXI століття.

"Алтар Націй" Оксани Мась було вперше представлено у 3D-форматі в Рафаель Холі Музею Вікторії та Альберта. Також, на події презентували перший в світі документальний проєкт "МУРАЛИ" українського 3D-художника Артема Іваненка та команди з Польщі, США та Іспанії, прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі.

MURALS – це захоплюючий документальний досвід, заснований на роботах Бенксі (Banksy), створених на стінах зруйнованих війною будинків у Київській області.

Гості з 15 країн світу приїхали до Лондона щоб долучитися до благодійного аукціону "Мистецтво Рятувати Життя" в Музеї Вікторії та Альберта.

Цей захід надав унікальну можливість представити українське сучасне мистецтво, глибоку чуттєву музику та імерсійну творчість, поєднуючи їх з Ренесансом Британії XVI та Італії XV століть.

Інтерактивна "Не Тайна Вечеря" проходила в залі Рафаеля, що дозволило всім присутнім відчути емоційну та естетичну єдність високого мистецтва Ренесансу з сучасним українським, сповнюючи переконання Аксенії, що "творчість – це персональний діалог і в період війни це діалог зі світом".

Вперше на аукціоні була представлена ​​робота з українського павільйону 54-ї Венеційської бієнале – "Ангели" Оксани Мась. Роботу було продано за безпрецедентні 65,000 британських фунтів.

Філантропи, колекціонери та гуманітарні діячі з усього світу приєдналися до гала-аукціону "Мистецтво Рятувати Життя" в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

Івор Ічіковіц (Ivor Ichikowitz), філантроп і колекціонер з Південної Африки разом із Ольгою Яковенко, філантропкою і колекціонеркою з України та Великої Британії, придбали за 11,000 фунтів стерлінгів унікальний твір "Синергія Усвідомлення", який було створено колективною енергією українського народу, художником Володимиром Козюком, 2,5-річної дитиною, яка народилася в день початку повномасштабної війни, солдатами та 20 художниками і художницями із зон бойових дій.

Виручені від благодійного аукціону кошти будуть спрямовані на створення "Цілющого саду" – унікального інтерактивного арт-простору з ефектом занурення, який пропонуватиме арт-терапію дітям і дорослим у бомбосховищах України. Окрім фінансування мистецьких просторів "Цілющого саду", кошти від аукціону підуть на закупівлі необхідного обладнання для бомбосховищ, медикаментів та їжі.

З початком повномасштабної війни, американська благодійна організація Revival Foundation систематично організовує доставку в Україну медичної допомоги від американських фармацевтичних донорів. Частину коштів з аукціону спрямують на покриття витрат з доставки морських контейнерів. Лише у 2024 році вже організовано 14 контейнерних поставок в Україну на суму в $10.000.000 з критичною медициною, медичним обладнанням та вітамінами за допомогою партнерського українського фонду "Надія" у найбільш постраждалі від російської агресії регіони України.

Крім того, виручені кошти підуть на підтримку українських художників-учасників аукціону та художників, які продовжують свою професійну діяльність під час бойових дій у всіх регіонах України.

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