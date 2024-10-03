"Скорбь по потерянным территориям": в Раде возмутились заявлением польского чиновника о Галичине

В Варшаве снова заговорили о Волынской трагедии

В польском Институте национальной памяти назвали украинскую Галичину "Восточной Малопольшей". Там они планируют искать жертв Волынской трагедии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший глава Украинского института национальной памяти народный депутат Владимир Вятрович.

"В какой стране польский Институт национальной памяти хочет искать жертвы польско-украинского конфликта? Директор этого учреждения пан Навроцкий заявил о поисковых работах на Волыни и Восточной Малопольще. Галичину таким термином именовали только короткий период 1922-1939", — отметил нардеп.

По его словам, причина введения такого названия тогда была исключительно политической. Вятрович подчеркнул, что таким образом украинскую Галичину "вписывали в общепольский нарратив, стирали ее украинскость".

"Употребленный ныне директором ИНП термин "Восточная Малопольща" — это не о чествовании памяти по погибшим здесь полякам. А скорбь по потерянным территориям, которые так и не стали польскими", — подчеркнул Вятрович.

Следует отметить, что 1 октября Украинский институт национальной памяти сообщил, что планирует проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в ответ на обращение польских граждан. УИНП намерен включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год.

В то же время там отметили, что, учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, сопровождающееся поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов.

Что такое Волынская трагедия

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовали сразу несколько партизанских движений. Это были, в том числе отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Краевой. Они в основном вели свою борьбу на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Обе стороны проводили обоюдные этнические чистки, аргументируя это местью за репрессии за прошедшие годы. Это событие до сих пор остается болезненной темой в отношениях между Украиной и Польшей. Польская сторона рассматривает эти события как геноцид и настаивает на официальном признании этого факта Украиной. Украинская же сторона, признавая трагичность событий, отмечает, что насилие было взаимным.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей до начала 2025 года, когда страна возглавит Совет ЕС на полгода. Это даст ей больше возможностей влиять на процесс вступления Украины в Евросоюз.