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"Зранку" или "з ранку": разбираем типичную ошибку в украинском языке

Автор
Катерина Шполянская
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Вместе или отдельно: секреты написания «утром» и «с утра»
Вместе или отдельно: секреты написания «утром» и «с утра». Фото Коллаж "Телеграф"

Как правильно писать: с утра или с утра?

Казалось бы, простая конструкция "з ранку/зранку" вызывает немало вопросов относительно правописания. Ошибки в ее написании встречаются даже в текстах опытных авторов. Разбираемся, когда писать слитно, а когда раздельно, и как не попасть в ловушку типичных ошибок.

Многие колеблются, как правильно написать эту конструкцию. "Телеграф" выяснил, что правильными могут быть оба варианта — все зависит от контекста и значения.

Главное правило

Чтобы определить правильное написание, нужно задать вопрос:

  • Если можно задать вопрос Вкогда?" – пишем зранку или вранці вместе.
  • А если вопрос "в какой промежуток времени?" – пишем з ранку раздельно.

Примеры правильного употребления

Зранку (когда?):

  • зранку ми поїхали на роботу,
  • зранку випав сніг,
  • зранку треба добре поснідати.

З ранку (в какой промежуток времени?):

  • з ранку до вечора працювали в полі,
  • з ранку й до ночі чути пташиний спів,
  • з ранку до обіду йшов дощ.

Как запомнить?

  1. Если вы описываете конкретный момент времени – пишите вместе: зранку.
  2. Если вы указываете на промежуток времени (с какого-то момента до другого) – пишите отдельно: з ранку.

Правило написания "з ранку/зранку" достаточно простое: все зависит от контекста и вопроса, который можно задать к этому слову. Когда сомневаетесь – попытайтесь заменить на "вранці": если замена возможна, то пишем "зранку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как писать слово "наперед" на украинском языке. Только один вариант будет правильным.

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