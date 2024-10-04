"Зранку" или "з ранку": разбираем типичную ошибку в украинском языке

Как правильно писать: с утра или с утра?

Казалось бы, простая конструкция "з ранку/зранку" вызывает немало вопросов относительно правописания. Ошибки в ее написании встречаются даже в текстах опытных авторов. Разбираемся, когда писать слитно, а когда раздельно, и как не попасть в ловушку типичных ошибок.

Многие колеблются, как правильно написать эту конструкцию. "Телеграф" выяснил, что правильными могут быть оба варианта — все зависит от контекста и значения.

Главное правило

Чтобы определить правильное написание, нужно задать вопрос:

Если можно задать вопрос В когда?" – пишем зранку или вранці вместе.

– пишем или вместе. А если вопрос "в какой промежуток времени?" – пишем з ранку раздельно.

Примеры правильного употребления

Зранку (когда?):

зранку ми поїхали на роботу,

зранку випав сніг,

зранку треба добре поснідати.

З ранку (в какой промежуток времени?):

з ранку до вечора працювали в полі,

з ранку й до ночі чути пташиний спів,

з ранку до обіду йшов дощ.

Как запомнить?

Если вы описываете конкретный момент времени – пишите вместе: зранку. Если вы указываете на промежуток времени (с какого-то момента до другого) – пишите отдельно: з ранку.

Правило написания "з ранку/зранку" достаточно простое: все зависит от контекста и вопроса, который можно задать к этому слову. Когда сомневаетесь – попытайтесь заменить на "вранці": если замена возможна, то пишем "зранку".

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