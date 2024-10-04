"Зранку" или "з ранку": разбираем типичную ошибку в украинском языке
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Как правильно писать: с утра или с утра?
Казалось бы, простая конструкция "з ранку/зранку" вызывает немало вопросов относительно правописания. Ошибки в ее написании встречаются даже в текстах опытных авторов. Разбираемся, когда писать слитно, а когда раздельно, и как не попасть в ловушку типичных ошибок.
Многие колеблются, как правильно написать эту конструкцию. "Телеграф" выяснил, что правильными могут быть оба варианта — все зависит от контекста и значения.
Главное правило
Чтобы определить правильное написание, нужно задать вопрос:
- Если можно задать вопрос Вкогда?" – пишем зранку или вранці вместе.
- А если вопрос "в какой промежуток времени?" – пишем з ранку раздельно.
Примеры правильного употребления
Зранку (когда?):
- зранку ми поїхали на роботу,
- зранку випав сніг,
- зранку треба добре поснідати.
З ранку (в какой промежуток времени?):
- з ранку до вечора працювали в полі,
- з ранку й до ночі чути пташиний спів,
- з ранку до обіду йшов дощ.
Как запомнить?
- Если вы описываете конкретный момент времени – пишите вместе: зранку.
- Если вы указываете на промежуток времени (с какого-то момента до другого) – пишите отдельно: з ранку.
Правило написания "з ранку/зранку" достаточно простое: все зависит от контекста и вопроса, который можно задать к этому слову. Когда сомневаетесь – попытайтесь заменить на "вранці": если замена возможна, то пишем "зранку".
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