Экономист и аналитик Алексей Кущ рассказал об успешных примерах борьбы с коррупцией в мире

Специфическая коррупция у нас появилась во время войны. Замминистра берет взятку в 500 тыс дол у государственного предприятия (!!!) для передачи ему оборудования другого госпредприятия (!!!), которое может оказаться в эпицентре боевых действий.

Заметьте, все участники — представители государственных структур, частного бизнеса в этой схеме нет.

То есть, замминистра, который должен заставлять госпредприятие, находящееся в безопасном месте, релоцировать оборудование, которое может быть уничтожено в результате военных действий, берет за это взятку!

Это означает о скрытой "приватизации" всех ключевых государственных активов, включая и государственные должности.

Другой вчерашний пример коррупции — чиновник за время войны "повесил" на своих родственников активов на 60 млн грн: квартиры, дома, паркоместа…

И тут я вспомнил свой относительно старый пост:

"Если кто-нибудь украдет, однако его жена и дети не будут знать об этом, пусть он уплатит штраф 60 шиллингов. Если же он украл с ведома всех своих домашних, они все должны перейти в рабство" ("Законы Инэ", между 688 и 695 годами).

Англо-саксы в Британии, "немецкая закваска" наций. Обратите внимание на дату — более 1300 лет тому назад.

Именно так, Европа в своем культурном коде боролась с родо-племенной круговой порукой, которая и является глубинной "подложкой коррупции".

Европа "выжигала" эту биологическую глубинную суть истории сотни лет, переформатируя биологическую предопределенность на уровне рефлексов.

В Украине семейное "прикрытие" преступлений родственников всегда воспринималось как оправдательное, а не отягчающее обстоятельство.

Круговая порука везде. Кумовство — как глубинный ментальный код. Кумовской капитализм, круговая порука и омерта.

Но как трансформировать эту "глубинную чиновничью Украину" на "хлебных местах" и "кормлениях"?

Это такая же трудная задача, как и трансформация "глубинного народа" в работах Хосе Ортеги-и-Гассета.

На мой взгляд, необходимо бороться с "родовой" подложкой коррупции как с сетевым, глубинным явлением. Заметьте, что именно родо-племенные в своем базовом коде нации, являются наиболее коррупционными.

Африка, некоторые страны Азии, Украина, Балканы, Россия. Все примеры наций с "загадочной душой". Нам нужен свой аналог "законов Инэ".

Закон о кумовстве — блокирование кумовских вертикальных и горизонтальных скрытых общественных связей.

Если нарисовать карту "кумовских связей" Украины, вы будете поражены, насколько политика у нас связана со специфическим бизнесом и преступным миром.

Это "нейронная, коррупционная" сеть и ее нужно рассекать. Бороться с коррупцией не индивидуально, а как с сетевым явлением. Кроме того, нужна "наследственная ответственность".

Двигатель коррупции в Украине — это родовая забота о будущих поколениях. Заработать "для детей и внуков".

Коррупционеры — люди, прошедшие непростые детство и молодость. Они хотят изобилия для своих потомков.

Знаете, почему в Чили была реализована одна из самых успешных пенсионных реформ?

Негосударственные накопительные пенсионные фонды на коррумпированном континенте? Почему эти деньги не украли?

В Чили была введена наследственная ответственность управителей накопительными пенсионными фондами.

До третьего поколения, дети и внуки. Для потомков уже не заработаешь, наоборот, твое воровство станет для детей пожизненной ношей и проклятием.

Нас восхищает динамика борьбы с коррупцией в Южной Корее, где президенту объявляют импичмент за подозрение в коррупционном деянии на 5 млн дол (смешная сумма для Украины).

Но как возникла эта антикоррупционная система? Президент Чон Ду Хван был отправлен в отставку: его семью подозревали в коррупции. 23 ноября 1988 года бывший президент был вынужден уйти в буддийский монастырь Пэктамса, где провёл два года.

Затем, Чон Ду Хван был приговорён к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.

Его семья должна выплатить государству компенсацию в размере 370 миллионов долларов, украденных из бюджета страны.

Этот долг его семья выплачивает до сих пор.

Украине нужен не только "закон о кумовстве" по аналогии с законами "о крестных отцах" в Италии и "воров в законе" в Грузии: необходимо найти ключ к нашей сетевой модели коррупции.

Но кроме этого, нужна норма о "наследственной ответственности" детей и внуков коррупционеров. До третьего колена. Таким образом, можно обрубить вертикальные коррупционные связи.

Но нужно бороться и с горизонтальными связями.

Интересный опыт Мухаммада Юнуса, бангладешского банкира, получившего Нобелевскую премию мира в 2006 году за усилия по созданию экономического и социального развития снизу.

Он основал Grameen Bank — лидер микрофинансирования и микрокредитования населения. Но каким образом он добился высокого уровня погашения микрокредитов, которые у нас являются самыми проблемными, если оценивать по уровню невозвратов?

Солидарная ответственность членов семьи за кредит, взятый их родственником. То есть сами приведут в банк незадачливого заемщика и заставят заплатить.

Имущественная и финансовая ответственность коррупционеров в Украине должна распространятся на членов их семьи: братьев, сестер, родителей.

А то у нас некоторые "мамы" обладают состояниями на сотни миллионов долларов.

Плюс в обществе нужно снижать толерантность к коррупции. Несмотря на сложившийся стереотип о якобы невосприятии украинцами коррупции, это неправда.

Ненависть к коррупции у нас формируется вследствие недоступности оной для широких масс.

Но каждый хочет "иметь кума", который, например, может "достать водительские права" или "порешать" в случае ДТП.

Как сказал мне один таксист: "и я бы брал, если бы пришел к власти". И после этого начал клясть "барыг у власти".

Такую нулевую толерантность к коррупции не сформируют грантовые организации, которые сами являются инструментом международной коррупции.

Ее нужно формировать с детского сада, со школы, на уровне явлений культуры: книги, фильмы, публичные примеры некоррупционной успешности и т.д.

Ну и модель неизбирательности правосудия и неотвратимости наказания.

И тогда такие позорные явления как коррупция в условиях войны, останутся в прошлом, как и системная коррупция органов власти.

Жесткие, даже можно сказать, жестокие меры, но политическая гомеопатия здесь уже не поможет.

Источник: пост Куща в Facebook.