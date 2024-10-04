Играл за "Динамо" и "Шахтер": ушел из жизни выдающийся украинский футболист, тренер и экс-президент ФФУ

Выступал на позиции защитника и полузащитника

В пятницу, 4 октября, ушел из жизни бывший тренер и легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера" Анатолий Коньков. Украинская ассоциация футбола выразила соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена.

Трагическое известие появилось в Telegram-канале УАФ. Спортивному деятелю было 75 лет.

Анатолий Коньков во время игровой карьеры выступал на позиции защитника и полузащитника. В начале своего пути защищал цвета команды "Авангард" (г. Краматорск), потом играл за "Шахтер" (г. Донецк), а затем и в "Динамо" (г. Киев).

Четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

Мастер спорта (с 1969), мастер спорта международного класса (с 1975), заслуженный мастер спорта СССР (с 1982), Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (с 2011).

В 1972 Коньков выступил на чемпионате Европы, был игроком первой лиги. В конце 1974 года вместе с футболистом Евгением Кананой попал в бытовой скандал (драка в ресторане Донецка), оба были дисквалифицированы пожизненно, но Лобановский сумел добиться отмены наказания и перевода в "Динамо".

Анатолий Коньков

В 1975-1981 годах Коньков играл в киевском "Динамо". В составе сборной Украины стал призером Спартакиады 1979 года.

В европейских кубковых турнирах сыграл 39 матчей, забил 1 гол:

Кубок чемпионов — 22 матча, 1 гол

Кубок кубков — 5 матчей

Кубок УЕФА — 10 матчей

Суперкубок УЕФА — 2 матча

Кроме того, выдающийся футболист и тренер становился серебряным призером чемпионата Европы и завоевал "бронзу" Олимпийских игр. 2 сентября 2012 года был избран Президентом Федерации футбола Украины, а через два года, 18 декабря 2014 года подал в отставку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший футболист сборной Украины скрылся из страны. Экс-голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов перешел в клуб из Беларуси "Славия" Мозырь. Примечательно, что для этого кипер, возможно, незаконно пересек границу Украины во время действия военного положения.