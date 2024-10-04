УЕФА испортил дебют футболисту в еврокубках, потеряв букву в его фамилии

Курьез произошел в Лиге конференций

В четверг, 3 октября, итальянская "Фиорентина" одержала домашнюю победу над валлийским "Нью-Сейнтс" в рамках матча первого тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. К слову, "Динамо" уступило "Хоффенхайму" в Лиге Европы.

Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась со счетом 2:0 в пользу Фиалок. Об этом сообщает "Телеграф"

"Нью-Сейнтс" стал первой командой из лиги Уэльса, сыгравшей в еврокубках. Футболисты этой команды навсегда запомнят этот момент, однако один из игроков, похоже, попытается забыть этот вечер. Дело в том, что УЕФА в титрах допустил нелепую ошибку в фамилии форварда гостей Деклана Мак Мануса. Родные, близкие, а также болельщики клуба увидели на телеэкранах, как на поле выходит "Мак Анус".

"Бедный Деклан Мак Манус. Вероятно, сегодня вечером это будет самая важная игра в его карьере. Семья и друзья смотрели, как справится его команда. А на графике УЕФА его имя написано вот так", — пишут в сети.

Добавим, что во время замены УЕФА вновь ошибся, показав, что на поле выходит "Мак Анус".

Напомним, УЕФА изменил формат еврокубков. В обновленной Лиге чемпионов "Шахтер" набрал лишь одно очко в двух матчах, у "динамовцев" 0 очков в двух играх.