Денисов затаил обиду на Ахметова? В украинском футболе вспыхнул новый скандал (видео)

Игрок "Шахтера" публично оскорбил "Полесье", после чего прилетела ответка

Футбольный клуб "Полесье", за который выступает боксер Александр Усик, опубликовал видео 17-летнего полузащитника "Шахтера" U-19 Дмитрия Стрільчука. На кадрах футболист Горняков оскорбляет житомирский клуб.

Соответствующее видео "Полесье" разместило на своей странице в Instagram. Житомирский клуб потребовал от "Шахтера" "принять меры".

"Полесье" возмущено публичным поведением игрока "Шахтера".

В одной из соцсетей было опубликовано видео с участием игрока "Шахтера" U-19 Дмитрия Стрильчука. Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания по поводу "Полесья". Призываем руководство "Шахтера" принять меры и соблюдать взаимное уважение.

"Полесье" осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", – говорится в сообщении.

Отметим, в сети связывают "наезд" "Полесья" на "Шахтер" с Александром Денисовым. В мае 2023 года он трудоустроился в житомирской команде. Специалист отвечает за работу с медиа и маркетинг. В сети считают, что Денисов мстит "Шахтеру" и Ринату Ахметову, ведь до "Полесья" Денисов практически всю жизнь отдал донецкой команде и телеканалам президента Горняков, но нового назначения так и не получил.

Напомним, "Шахтер" стартовал в обновленной Лиге чемпионов с ничьей против "Болоньи" (0:0). В следующем туре ЛЧ Горняки сыграют с "Аталантой".