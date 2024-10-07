Украину заполонят мигранты из Африки? Мнение экспертов и реакция украинцев

Некоторые социологи не считают, что жители африканских стран захотят переселяться в Украину

Некоторые специалисты думают, что после войны в Украину могут приехать мигранты из менее развитых стран – Африки, Афганистана. Однако такая перспектива довольно призрачная и не очень нравится украинцам.

По мнению социолога Владимира Паниотто, на адаптацию мигрантов уйдет много ресурсов, и даже, несмотря на это, они не станут украинцами быстро. К тому же, по его мнению, в Украине не самое лучшее отношение к африканцам. Поэтому, считает он, для преодоления демографического кризиса Украине выгоднее приложить усилия для возвращения из-за границы собственного населения, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов из других стран.

"У нас нет такой культуры, как, скажем, в других странах, где они (мигранты из Африки, — ред.) уже привыкли", — сказал он "Фокусу".

Вместе с тем, по мнению президента Ассоциации компаний международного трудоустройства Василия Воскобойника, Украина не будет интересна африканцам. Свои рассуждения он высказал в эфире "КИЕВ24".

Тем временем, украинцы активно отреагировали на информацию, что Украину могут заполонить мигранты из Африки. Эта идея практически никому не нравится.

"Я хочу западную Европу, но не такую", "А не проще ли улучшить социалку, чтобы эмигрантов не завозить?", "Выходит воевали за жизненное пространство для африканцев", "Так пусть едут воевать за Украину", "Да нормальное у нас отношения к африканцам и ассимилируются они хорошо, Жан Беленюк или другие африканцы, которые уже хорошо говорят по-украински", — пишут комментаторы.

Демографические проблемы Украины "Телеграф" обсуждал с заведующим отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексеем Позняком: Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне