Мама депутата Киевсовета приобрела Range Rover по цене iPhone: ею заинтересовалась прокуратура

Они отделались штрафом, однако авто конфисковали

В столице суд принял решение о конфискации дорогостоящего автомобиля Range Rover у матери депутата Киевского городского совета. Причиной такого шага стало нарушение антикоррупционного законодательства.

По информации столичной прокуратуры, мать депутата Киевсовета приобрела Range Rover Sport 2020 года выпуска по невероятно низкой цене – всего 65 тысяч гривен. Эта сумма вызвала подозрения у правоохранителей, ведь реальная стоимость такого автомобиля значительно выше (на Autoria, к примеру, такой автомобиль стоит от 56 до 65 тысяч долларов). Покупка состоялась в 2022 году при посредничестве помощника-консультанта депутата.

Интересно, что сам депутат в своей декларации за 2023 указал стоимость этого автомобиля более 2,3 миллиона гривен. Такое расхождение между задекларированной стоимостью и ценой приобретения стало ключевым аргументом для прокуроров.

Хотя официальные источники не называют имени фигуранта дела, по данным издания "Бабель", речь идет о депутате от партии УДАР Игоре Опадчем. Эта информация, впрочем, нуждается в подтверждении.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что приобретение автомобиля по значительно заниженной цене фактически является подарком близкому лицу депутата. Такие действия запрещены законом "О предотвращении коррупции", что и послужило основанием для судебного решения.

По результатам рассмотрения дела суд признал депутата виновным по части 1 статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Народному избраннику назначен штраф в размере 2550 гривен. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля Range Rover.

Депутат попытался оспорить это решение, но безрезультатно. Киевский апелляционный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции, подтвердив правомерность конфискации автомобиля и наложение штрафа.

Справка. Land Rover Range Rover Sport 2020 года – это роскошный полноразмерный внедорожник, производимый компанией Land Rover. Модель 2020 года является частью второго поколения Range Rover Sport, выпускаемого с 2013 года.

Интерьер авто

Основные характеристики:

длина: 4879 мм; ширина: 2073 мм; высота: 1803 мм; колесная база: 2923 мм;

объем багажника: 780 л (до 1686 л при сложенных сиденьях);

двигатели: бензиновые и дизельные объемом от 2.0 до 5.0 л;

мощность: от 249 до 575 л. (в зависимости от модификации);

трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая;

привод: полный (4x4);

разгон до 100 км/ч: от 4.5 до 7.3 секунды (в зависимости от двигателя);

максимальная скорость: до 283 км/ч (в мощнейшей версии);

расход топлива: от 7.5 до 12.8 л/100 км (комбинированный цикл).

Салон Range Rover Sport 2020 года

Range Rover Sport 2020 ценится благодаря своему роскошному интерьеру, передовым технологиям и отличным внедорожным характеристикам. В этом авто сочетается комфорт премиумкласса с возможностями настоящего внедорожника.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что "Исландия" выпустила расследование о депутате Железняке. Автор расследования Сергей Иванов утверждает, что Железняк покрывает коррупцию в налоговой службе и сотрудничает с несколькими олигархами.