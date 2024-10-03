Экс-депутат не осудила войну, начатую Россией

Политиков, ориентированных на углубление отношений с Россией, в Украине было много. Одна из них — Татьяна Бахтеева, которая была народной депутатом от "Партии регионов". Она выступала за распространение русского языка в Украине, но не только.

"Телеграф" расскажет больше о Татьяне Бахтеевой, чем она отличилась и чем она занимается сейчас.

Кто такая Татьяна Бахтеева

Женщина родилась в 1953 году в Донецке. Училась в местном медицинском институте и университете экономики и торговли. Начинала карьеру с должности врача-терапевта, впоследствии возглавляла комиссию по осмотру ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вскоре стала главным врачом Донецкого лечебно-оздоровительного центра, где принимали ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Бахтеева на протяжении 5 лет была директором нескольких донецких больниц, объединившихся в территориальное медицинское объединение. Она получила звание доцента кафедры клинической фармакологии Донецкого мединститута и стала заслуженным врачом Украины.

Фото: "Слово и дело"

Впоследствии в интервью отмечала, что не считает проблемой, если врачу дарят подарки или деньги. Впрочем, подчеркнула, что когда врач называет сумму, за которую лечит или проводит операцию, тогда должен отвечать перед законом.

После этого женщина решила пойти в политику. Попала в парламент от пророссийской "Партии регионов". Была главой комитета по вопросам здравоохранения. Впоследствии Бахтеева стала доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича.

Несмотря на это, в 2005 году чиновница встречала Виктора Ющенко в Донецке, где у него был рабочий визит. Она подарила ему букет белых роз и отметила, что "Донбасс кого любит, тому белые розы дарит".

Некоторое время политик руководила советом благотворительной программы "Детская больница будущего". Создателями этого проекта был третий президент Украины Виктор Ющенко с супругой Екатериной. Кстати, больницу так и не построили, хотя потратили миллионы гривен из фонда "Украина 3000".

В 2008 году Ющенко вручил Бахтеевой орден княгини Ольги I степени за "значительный личный вклад в развитие здравоохранения, активную общественно-политическую деятельность, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм". Вскоре вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" журнала "Фокус".

Фото из сети

В 2010 году чиновницу заметили за кнопкодавством, когда проходило голосование, чтобы рассмотреть "Постановление об увольнении судей". Поддерживала проект закона "Об основах государственной языковой политики", которым укреплялся статус русского языка в нашем государстве.

Впоследствии оказалось, что Бахтеева возглавляла Донецкое медицинское объединение, будучи депутатом, хотя это нарушение законодательства. А в 2013 году народная избранница признала незаконный референдум в Крыму. Она добавила, что остров перешел в Россию, а не был оккупирован.

В течение 2014-2019 годов была депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока". Депутат голосовала за скандальные "диктаторские законы", которые предусматривали значительные ограничения прав граждан. Также Бахтеева не захотела признавать Россией страной-агрессором и не проголосовала за соответствующий закон. А вот в 2019 году женщине не удалось в очередной раз попасть в парламент.

Чем сейчас занимается Бахтеева

В 2020 году экс-депутат сообщила, что основывает организацию "Землячество — Родной Донбасс". Она дала пресс-конференцию, на которой рассказала о целях организации: "Первая цель — мир на Донбассе, вторая цель — реинтеграция и третья — восстановление Донбасса".

В 2021 году Бахтеева вместе с представителями фонда пророссийского эксдепутата Бориса Колесникова чествовали советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Однако делали они это с привкусом российской пропаганды о "великой победе". Экс-регионалы отметили, что на Украине сносят памятники советским солдатам и проводятся "акты вандализма".

Фонд Колесникова

В то же время Бахтеева не напомнила, сколько бед Украине принес СССР, где происходили голодоморы украинского народа, преследование интеллигенции, уничтожение инакомыслящих и другие преступления против человечности.

В начале 2022 года экс-депутат поздравила подписчиков в фейсбуке с Новым годом и пожелала мира. Но в то время она не указала, что Россия 8 лет вела вооруженную агрессию на Донбассе и продолжает это делать. Также она не осудила полномасштабное вторжение россиян в феврале 2022 года.

Потом Бахтеева ничего не публиковала в фейсбуке вплоть до октября 2023 года. В этот момент она выразила соболезнования по поводу смерти шоумена и продюсера Сергея Сивохо. Мужчина высказывался против "Евромайдана" и имел конфликт с бойцами "Азова".

А в марте 2024 года Бахтеева сообщила на своей странице, что основывает общественную организацию "Всеукраинская медицинско-этическая комиссия". На сайте указано, что это платформа для врачей, пациентов и всех, кто хочет развивать украинскую медицину.

Фото из фейсбука Бахтеевой

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