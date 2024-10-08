Иностранцам запретили усыновлять украинских детей: стало известно, сколько желающих в самой Украине

Каждый ребенок нуждается в семье

Война кардинально изменила жизни тысяч украинских детей. Сложнее всего в это непростое время приходится сиротам, ведь они не могут рассчитывать на поддержку и заботу со стороны родителей.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине начало стремительно расти количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В связи с этим многие иностранцы выражали желание усыновить таких деток, но наше государство приостановило международное усыновление.

О причинах такого решения и о том, сколько внутри самой Украины есть желающих усыновлять детей-сирот рассказал "Телеграфу" Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

В прошлом году в США около 200 американских семей через своих адвокатов обратились к украинскому правительству с просьбой разрешить им завершить процесс усыновления украинских детей, который они начали еще до российского вторжения в 2022 году. Однако на данный момент правительство Украины приостановило международное усыновление из-за некоторых рисков.

"Действительно, многие иностранцы выражали желание усыновить именно украинских детей еще до войны, и после начала полномасштабного вторжения тоже были такие запросы. Однако государством приостановлено международное усыновление, поскольку существовали риски, которые могут представлять собой злоупотребление", — подчеркнул Добромильский.

По его словам, на территории самой Украины хватает семей, которые готовы брать на себя ответственность и усыновлять детей даже в такое сложное время. Для этого необходимо пройти специальное обучение.

"Сейчас на централизованном учете более двух тысяч кандидатов в усыновители, и этот процесс активно развивается. Многие украинцы хотят пройти необходимую учебу и стать усыновителями. Это очень положительный процесс", — заявил Председатель Государственной службы Украины по делам детей.

Добромильский при этом отметил, что в нашем обществе все еще существуют определенные стереотипы — потенциальные усыновители, как правило, хотят усыновлять только маленьких детей с определенной внешностью. Однако с такими семьями работают специалисты, которые всячески пытаются поощрять их рассматривать возможность усыновления старших детей, и многие соглашаются.

"Правда, существует определенный стереотип, когда люди хотят усыновить только маленьких детей, которые отвечают их определенному видению: белокурые волосы, голубые глаза, чтобы была похожа на кого-то из членов семьи – то есть очень конкретные ожидания, которые не всегда соответствуют реальности.

Но мы подчеркиваем, что все дети имеют право на семейный уют, независимо от возраста. Мы активно работаем с потенциальными усыновителями, чтобы поощрять их рассматривать возможность усыновления старших детей, и многие соглашаются. Это очень важный шаг, ведь дети постарше тоже заслуживают любви и поддержки", — резюмировал Петр Добромильский.

Прочитать о том, что происходит с эвакуированными за границу воспитанниками интернатов, действительно ли дети мечтают о возвращении в родные города и как меняется политика государства в отношении интернатных учреждений вы можете в интервью "Телеграфа" с Председателем Государственной службы Украины по делам детей Петром Добромильским: "Дети в Италии мечтают о борще и манной каше": как украинских сирот планируют возвращать домой и почему иностранцам отказывают в усыновлении".