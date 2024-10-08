Іноземцям заборонили всиновлювати українських дітей: стало відомо, скільки охочих у самій Україні

Кожна дитина потребує сім’ї

Війна кардинально змінила життя тисяч українських дітей. Найскладніше в цей непростий час доводиться сиротам, адже вони не можуть розраховувати на підтримку та турботу з боку батьків.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні почала стрімко зростати кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У зв’язку з цим багато іноземців висловлювали бажання усиновити таких діток, але наша держава призупинила міжнародне усиновлення.

Про причини такого рішення та про те, скільки всередині самої України є охочих усиновлювати дітей-сиріт, розповів "Телеграфу" Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Минулого року в США близько 200 американських сімей через своїх адвокатів звернулися до українського уряду з проханням дозволити їм завершити процес усиновлення українських дітей, який вони розпочали ще до російського вторгнення у 2022 році. Проте наразі уряд України призупинив міжнародне усиновлення через деякі ризики.

"Дійсно, багато іноземців висловлювали бажання усиновити саме українських дітей ще до війни, і після початку повномасштабного вторгнення також були такі запити. Проте державою призупинено міжнародне усиновлення, оскільки існували ризики, що можуть бути зловживання", — наголосив Добромільський.

За його словами, на території самої України вистачає сімей, які готові брати на себе відповідальність та усиновлювати дітей навіть у такий складний час. Для цього потрібно пройти спеціальне навчання.

"У нас є багато українських родин, які готові усиновлювати дітей. Наразі на централізованому обліку є понад дві тисячі кандидатів в усиновлювачі, і цей процес активно розвивається. Багато українців хочуть пройти необхідне навчання та стати усиновлювачами. Це дуже позитивний процес", — заявив Голова Державної служби України у справах дітей.

Добромільський при цьому зазначив, що в нашому суспільстві все ще існують певні стереотипи — потенційні усиновлювачі, як правило, хочуть брати в родину лише маленьких дітей із певною зовнішністю. Однак із такими сім’ями працюють фахівці, які всіляко намагаються заохочувати їх розглядати можливість усиновлення старших дітей, і багато хто на це дійсно погоджується.

"Щоправда, існує певний стереотип, коли люди хочуть усиновити лише маленьких дітей, які відповідають їх певному баченню: біляве волосся, блакитні очі, щоб була схожа на когось із членів родини – тобто мають дуже конкретні очікування, які не завжди відповідають реальності.

Але ми наголошуємо, що всі діти мають право на сімейний затишок, незалежно від віку. Ми активно працюємо з потенційними усиновлювачами, щоб заохочувати їх розглядати можливість усиновлення старших дітей, і багато хто погоджується. Це дуже важливий крок, адже діти старшого віку теж заслуговують на любов і підтримку", — резюмував Петро Добромільський.

Прочитати про те, що відбувається з евакуйованими за кордон вихованцями інтернатів, чи справді діти мріють про повернення до рідних міст і як змінюється політика держави щодо інтернатних установ ви можете в інтерв’ю "Телеграфу" з Головою Державної служби України у справах дітей Петром Добромільським: " Діти в Італії мріють про борщ та манну кашу": як українських сиріт планують повертати додому і чому іноземцям відмовляють в усиновленні".