Политик известен своими пророссийскими высказываниями

Президент Хорватии Зоран Миланович против присутствия хорватских войск в Украине. Он подчеркнул, что никогда не подпишет документ, который это позволит.

Об этом пишет хорватское агентство Tanjug. Миланович считает, что война в Украине с первого дня пошла "в катастрофическом направлении", в чем, по его словам, "виновны все".

Президент Хорватии также подверг критике развертывание миссии НАТО по обучению украинских военнослужащих. Он заявил, что размещение военных Альянса в Украине для обучения является вмешательством НАТО в конфликт.

"Мы все, и я чувствую ответственность, поставили Украину в катастрофическое положение. Страна разрушена, и это должно остановиться как можно скорее", — сказал Миланович.

Следует отметить, что Миланович известен многочисленными пророссийскими заявлениями. Так, ранее он заявил, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне страны-союзники договорились учредить новую структуру — Помощь в области безопасности и обучение для Украины (NATO Security Assistance and Training to Ukraine, или кратко NSATU). На фоне турбулентности, ощущаемой миром из-за выборов президента США, этот шаг со стороны Альянса будет определенным защитным механизмом для стабильной поддержки Киева.