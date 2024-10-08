"Поставили в критичне становище": президент Хорватії радикально висловився щодо відправки військ в Україну

Політик відомий своїми проросійськими висловлюваннями

Президент Хорватії Зоран Міланович проти присутності хорватських військ в Україні. Він наголосив, що ніколи не підпише документ, який це дозволить.

Про це пише хорватське агентство Tanjug. Міланович вважає, що війна в Україні з першого дня пішла "в катастрофічному напрямку", в чому, за його словами, "винні всі".

Президент Хорватії також розкритикував розгортання місії НАТО з навчання українських військовослужбовців. Він заявив, що розміщення військових Альянсу в Україні для тренування є втручанням НАТО у конфлікт.

"Ми всі, і я відчуваю відповідальність, поставили Україну в катастрофічне становище. Країна зруйнована, і це має зупинитися якомога швидше", — сказав Міланович.

Варто зазначити, що Міланович відомий численними проросійськими заявами. Так, раніше він заявив, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні країни-союзники домовились заснувати нову структуру — Безпекову допомогу і тренування для України (англ. NATO Security Assistance and Training to Ukraine, або коротко NSATU). На тлі турбулентності, яку відчуває світ через вибори президента США, цей крок з боку Альянсу буде певним захисним механізмом для стабільної підтримки Києва.