В ВСУ объяснили, почему российская армия вцепилась в Торецк (карты)

оккупанты столкнулись с серьезным сопротивлением

В Торецке россияне стремятся закрепиться в городе, чтобы продвигаться дальше, в частности, на Покровск, Авдеевку, Краматорск или Славянск. Кроме того, это позволит врагу усилить свои позиции у Часового Яра.

Об этом комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Именно такова, по его мнению, цель оккупантов в Торецке.

"По сути, если мы говорили, что Часов Яр и Покровск являются фланговыми направлениями для охвата Донецкой области для врага, то направление Нью-Йорка или того же Торецка — это для него лобовое наступление", — пояснил Тимочко.

По его словам, эти города важны для противника еще и из-за их шахтерского прошлого и развитой инфраструктуры. Оккупанты планируют использовать шахты для укрытия техники и создания плацдармов для наступления.

"То есть там были неплохие железнодорожные пути, откуда враг, между прочим, надеется использовать шахты или шахтную инфраструктуру для того, чтобы прятать бронетехнику и достраивать свои плацдармы для наступления", — сказал председатель Совета резервистов.

По его словам, россияне надеялись, что быстро захватят Торецк, а также Часов Яр и Угледар (последний недавно оккупировала Россия) и смогут сохранить инфраструктуру городов. Однако они столкнулись с серьезным сопротивлением.

"Кроме того, захват Торецка для них важен, чтобы отодвинуть наши Вооруженные силы от Горловки, от Ясиноватской трассы, которая для них достаточно важна в плане применения логистических магистральных путей", — отметил Тимочко.

Главная же цель оккупантов, по словам председателя Совета резервистов, обезопасить свои войска, склады и позиции вокруг Донецка и Горловки от украинской артиллерии и дронов, как это было с Авдеевкой.

"Торецк — это прямой выход на Горловку, которая в свою очередь является городом-спутником Донецка. Поэтому россиянам там важно отодвигать ВСУ максимально дальше", — пояснил Тимочко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ отходили из Угледара и действительно ли не всех раненых забрали. Детали рассказал Александр Охрименко, возглавляющий стоявшую в городе 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных запорожцев.