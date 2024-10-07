"Это дает возможность": Братчук объяснил, как ухудшение погоды повлияет на фронт

Погода может повлиять на борьбу в "малом воздухе"

Ухудшение погодных условий не повлияет на логистику врага на Запорожском направлении. В то же время погода повлияет на применение БПЛА на фронте.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он объяснил, что дроны в дождь и сильный ветер не могут эффективно выполнять свои задачи.

"А что касается логистики, я вижу, что враг в ближайшее время не собирается снижать темпы своих наступлений. С другой стороны это дает возможность, и это надо понимать, стачивать ресурсы врага. Они не бесконечны, это тоже надо понимать. Поэтому на погоду надеемся, но выполняем свои задачи", — подчеркнул Братчук.

Напомним, издание The Washington Post писало, что отключения света могут ухудшить боеспособность ВСУ. Там это объяснили тем, что истощение населения имеет прямые военные последствия, поскольку многие боевые подразделения в значительной степени поддерживаются гражданскими пожертвованиями на приобретение необходимого оборудования. По мнению издания, эта поддержка, вероятно, рухнет, когда у людей закончатся ресурсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как происходил уход ВСУ из Угледара и где теперь сконцентрируют усилия россияне.