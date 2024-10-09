В Украине могут отменить запрет на экспорт оружия: что это нам даст

Украина сможет зарабатывать большие деньги на этом

Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Этот запрет был введен в целях обеспечения украинской армии всем необходимым.

Однако сейчас встал вопрос о его пересмотре, особенно по индустрии беспилотников. Такой шаг может открыть новые возможности для украинских изготовителей, пишет Financial Times.

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Украина может получить до 20 млрд долларов от экспорта оружия. Эти средства очень необходимы для развития оборонной индустрии. Александр Мариковский, глава экономического подкомитета украинского парламента, отметил важность этих средств для страны.

Украинские производители беспилотников говорят о проблеме ограниченных государственных ресурсов для закупки их продукции. В частности, Дмитрий Хасапов, руководитель компании "Укрспецсистемы", отмечает, что украинские войска имеют "колоссальный дефицит беспилотников". Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего 6 миллиардов долларов, из которых около трети приходится на беспилотники.

Производители вынуждены искать возможности для продажи избыточной продукции за границей. Это позволило бы получить средства для производства большего количества беспилотников для украинской армии. Некоторые компании, такие как Ukrspecsystems, уже начали производство в Польше, чтобы обойти запрет на экспорт.

Украинская промышленность оценивает преимущество России в боевых беспилотниках в соотношении 5-10 к 1. Компании надеются, что отмена запрета на экспорт будет побуждать западных партнеров оказывать помощь украинским производителям. Некоторые партнеры пообещали приобрести беспилотники украинского производства для украинской армии, но эти программы все еще на начальной стадии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что власти США не наказывают компании, поставляющие компоненты оружия в Россию. Западные компании, производимые полупроводниками, плевать хотели на соблюдение экспортного контроля.