В Киеве раздались взрывы: россияне ударили "Кинжалами" (обновляется)

Работало ПВО

Утром в понедельник, 7 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К. Враг ударил ракетами "Кинжал", в Киеве раздались взрывы.

Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что были отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работала ПВО. Корреспондент "Телеграфа" подтвердил, что в Киеве раздалось несколько взрывов.

UPD 9:03. Дали отбой воздушной тревоги по МиГ-31К.

UPD 9:00. В КГВА подтвердили, что обломки "Кинжала" также упали в Голосеевском районе столицы. По предварительным данным, без жертв и разрушений.

UPD 8:56. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева упали обломки сбитой ракеты. Последствия пока уточняются.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — сообщили в воздушных силах Украины в 8:28.

Там добавили, что на Киев и Староконстантинов Хмельницкой области двигаются скоростные цели. В КМВА уточнили, что россияне запустили "Кинжалы".

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение русской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, за сколько "Кинжал" способен долететь до городов Украины. Чаще всего объектами таких ударов становятся инфраструктурные объекты Киева, а также аэродромы и другие военные объекты — типа "Староконстантинова" в Хмельницкой области.