Кирилловка увядает в оккупации: как сейчас выглядит когда-то популярный курорт (видео)

В оследние два-три года вода буквально смывает и съедает пляжи

Любимый многими украинцами курортный поселок Кирилловка на берегу Азовского моря превратился в безлюдное место после оккупации. Пляжи без надлежащего ухода стали похожими на дикие, а базы отдыха на побережье частично разрушены.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Magnolia TV. Автор показал и рассказал, что на самом деле сейчас происходит в Кирилловке.

В видео указано, что оно было снято 7 октября 2024 года. На нем можно заметить, что вода подтопила и частично разрушила базы отдыха, которые пустуют без отдыхающих уже третье лето.

"Море чуть-чуть съедает Кирилловку. Чуть подходит вода ближе к домам. Сейчас такие ветра дуют на море… Я за свои последние 20 лет, которые я нахожусь в Кирилловке, не помню, чтобы были такие ветра", — сказал автор ролика.

Он добавил, что в последние два-три года вода буквально смывает и съедает пляжи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит курортная Феодосия во временно оккупированном Крыму. Несмотря на то, что российские оккупационные "власти" Крыма уверяют, курортный сезон якобы идет успешно, на многочисленных фото и видео из Феодосии видно, что это далеко не так.