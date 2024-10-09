Риски ядерной катастрофы растут: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление по Украине

Мир становится ближе к ядерной катастрофе

События вокруг Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, за последние несколько недель приближают мир к ядерной катастрофе, считает Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"К сожалению, происходят события, увеличивающие опасность (аварии на ЗАЭС – ред.)", — заявил Гросси в интервью словенскому ТВ в среду 9 октября.

"Если вы посмотрите на то, что происходит в последние недели и месяцы (на ЗАЭС — ред.), вы заметите, что есть что-то, что что приближает нас к катастрофе", — уточнил он

В качестве примеров гендиректор МАГАТЭ привел недавний пожар на одной из градирен ЗАЭС, а также пролеты боевых дронов над станцией.

Он считает, что при оценке риска катастрофы нужно учесть основной факт: атомная электростанция находится на линии фронта.

"Это война. Может быть затишье, но на следующий день уже очень напряженная ситуация", — пояснил Гросси опасность ситуации.

Как ранее сообщал представитель Сил обороны Юга ВСУ Владислав Волошин, российские войска готовят новое наступление в Запорожской области. Так, в частности, 7 октября оккупанты начали штурм села Каменское, расположенного на левом берегу Каховского водохранилища, в 50 км от ЗАЭС.

Гросси признал, что для предотвращения ядерной катастрофы МАГАТЭ вынуждена сотрудничать с российскими оккупационными властями, которые контролируют ЗАЭС.

"Некоторым людям это не нравится, но мы настаиваем, что это единственный путь, если мы хотим предотвратить ядерную аварию с серьезными радиологическими последствиями, нам придется запачкать руки", — объяснил свою позицию гендиректор МАГАТЭ.

Российские войска оккупировали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, которая имеет четыре ядерных реактора, в марте 2022 года. Оккупация ЗАЭС стала прецедентом в истории мировой атомной энергетики.

Украинские власти неоднократно заявляли, что российская армия использует ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.

С сентября 2022 года на ЗАЭС работает специальная комиссия МАГАТЭ, отслеживающая ситуацию о положении дел на площадке.