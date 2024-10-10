Зеленский якобы мог бы согласиться на прекращение огня: в Италии озвучили два главных условия

Нынешнее турне президента отражает его "убежденность в том, что сейчас наступило время искать путь выхода"

Президент Украины Владимир Зеленский якобы мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. А от Рима, Парижа и Берлина он хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Отмечается, что это будет непросто, потому что президенту России Владимиру Путину недостаточно территорий, которые он уже захватил

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность для решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", — привели в статье цитату Зеленского из его странице в соцсети Х 9 октября.

Также в материале указывается, что нынешнее турне Владимира Зеленского отражает его "убежденность в том, что сейчас наступило время искать путь выхода, который не оставит Украину на коленях" и не подвергнет ее опасности нового конфликта в будущем.

При этом, у России нет причин садиться за стол переговоры. А план Зеленского, по мнению журналистов, трудно реализовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский вместо отмененного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где презентует каждому из них "План победы Украины".