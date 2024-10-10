Зеленський може погодитись на припинення вогню? В ОП відреагували на статтю італійського видання (оновлено)

Радник Зеленського вже висловився з цього приводу

Президент України Володимир Зеленський нібито міг би погодитись на припинення вогню за нинішньою лінією фронту в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. А від Риму, Парижа та Берліна він хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera. Зазначається, що це буде непросто, тому що президенту Росії Володимиру Путіну недостатньо територій, які він уже захопив

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальний шанс просунутися до миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість для рішучих дій щодо припинення війни не пізніше 2025 року", — навели в статті цитату Зеленського з його сторінки в соцмережі Х 9 жовтня.

Також у матеріалі вказується, що нинішнє турне Володимира Зеленського відображає його "переконання в тому, що зараз настав час шукати шлях виходу, який не залишить Україну на колінах" і не наразить її на небезпеку нового конфлікту в майбутньому.

При цьому Росія не має причин сідати за стіл переговори. А план Зеленського, на думку журналістів, важко реалізувати.

Оновлено: реакція Офісу президента

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію італійського видання інформацію. Про це пише 24 канали.

"У нас є Формула миру, там абсолютно чітко зазначено те, як Україна бачить справедливий світ, і саме на такій основі продовжуються переговори з партнерами щодо посилення позицій України", – зазначив Литвин.

Він також додав, що цими днями план перемоги представлять Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Литвина наголосив, що цей план є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де презентує кожному з них "План перемоги України".