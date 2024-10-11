Сладкий украинский: чем заменить русизмы "конфеты" и "печенье"

Многие украинцы до сих пор употребляют ужасные кальки "канфеты" и "печенье"

"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення"" — эта фраза заставляет дрогнуть каждого, кто любит чистый украинский язык. Мы привыкли называть любимые сладости русизмами, даже не подозревая, что у украинского языка есть собственная богатая коллекция "вкусных" слов.

Между тем у наших предков была настоящая сокровищница названий для разнообразных сладостей. "Телеграф" разыскал самые интересные из них.

Забытые названия сладостей

Еще сто лет назад во Львове и других городах Украины были популярны "цукерні" — места, где производили и продавали сладости. Кстати, слово "цукерня" сейчас активно возвращается в употребление — такие заведения снова появляются в украинских городах. Поэтому и "конфета" на украинском будет цукерка. Это кондитерское изделие, изготовленное из сахара или шоколада. Образовалось от слова "цукор" нем. "Zucker".

Вместо "конфет" имеем интересный выбор названий:

цукерки (самое распространенное название),

льодяники (для карамелек),

шоколадки (для шоколадных конфет).

А знаете, что наши бабушки никогда не говорили "печенье"? Они использовали такие вкусные слова:

печиво (общее название),

тістечка (для нежной выпечки),

коржики (печенье преимущественно в форме кружочков),

марципани (для сладостей из миндальной массы),

пундики (традиционное украинское печенье),

вергуни (хрустящее печенье, жаренное в масле),

медяники (коржики с добавлением меда).

А еще есть тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Каждое из этих названий имеет свою историю и особенное место в нашем языке.

Как правильно говорить в магазине или кафе

Примеры правильной формулировки:

"Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",

"Дайте, будь ласка, пачку печива",

"Підкажіть, які у вас є тістечка",

"Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".

Украинский язык чрезвычайно богат названиями сладостей, поэтому не стоит засорять его русизмами. Используя украинские слова, мы не только говорим правильно, но и сохраняем культурное наследие нашего народа.

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