Сладкий украинский: чем заменить русизмы "конфеты" и "печенье"
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Многие украинцы до сих пор употребляют ужасные кальки "канфеты" и "печенье"
"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення"" — эта фраза заставляет дрогнуть каждого, кто любит чистый украинский язык. Мы привыкли называть любимые сладости русизмами, даже не подозревая, что у украинского языка есть собственная богатая коллекция "вкусных" слов.
Между тем у наших предков была настоящая сокровищница названий для разнообразных сладостей. "Телеграф" разыскал самые интересные из них.
Забытые названия сладостей
Еще сто лет назад во Львове и других городах Украины были популярны "цукерні" — места, где производили и продавали сладости. Кстати, слово "цукерня" сейчас активно возвращается в употребление — такие заведения снова появляются в украинских городах. Поэтому и "конфета" на украинском будет цукерка. Это кондитерское изделие, изготовленное из сахара или шоколада. Образовалось от слова "цукор" нем. "Zucker".
Вместо "конфет" имеем интересный выбор названий:
- цукерки (самое распространенное название),
- льодяники (для карамелек),
- шоколадки (для шоколадных конфет).
А знаете, что наши бабушки никогда не говорили "печенье"? Они использовали такие вкусные слова:
- печиво (общее название),
- тістечка (для нежной выпечки),
- коржики (печенье преимущественно в форме кружочков),
- марципани (для сладостей из миндальной массы),
- пундики (традиционное украинское печенье),
- вергуни (хрустящее печенье, жаренное в масле),
- медяники (коржики с добавлением меда).
А еще есть тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Каждое из этих названий имеет свою историю и особенное место в нашем языке.
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Примеры правильной формулировки:
- "Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",
- "Дайте, будь ласка, пачку печива",
- "Підкажіть, які у вас є тістечка",
- "Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".
Украинский язык чрезвычайно богат названиями сладостей, поэтому не стоит засорять его русизмами. Используя украинские слова, мы не только говорим правильно, но и сохраняем культурное наследие нашего народа.
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