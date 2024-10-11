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Сладкий украинский: чем заменить русизмы "конфеты" и "печенье"

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Украинские вкусности
Украинские вкусности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Многие украинцы до сих пор употребляют ужасные кальки "канфеты" и "печенье"

"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення"" — эта фраза заставляет дрогнуть каждого, кто любит чистый украинский язык. Мы привыкли называть любимые сладости русизмами, даже не подозревая, что у украинского языка есть собственная богатая коллекция "вкусных" слов.

Между тем у наших предков была настоящая сокровищница названий для разнообразных сладостей. "Телеграф" разыскал самые интересные из них.

Забытые названия сладостей

Еще сто лет назад во Львове и других городах Украины были популярны "цукерні" — места, где производили и продавали сладости. Кстати, слово "цукерня" сейчас активно возвращается в употребление — такие заведения снова появляются в украинских городах. Поэтому и "конфета" на украинском будет цукерка. Это кондитерское изделие, изготовленное из сахара или шоколада. Образовалось от слова "цукор" нем. "Zucker".

Вместо "конфет" имеем интересный выбор названий:

  • цукерки (самое распространенное название),
  • льодяники (для карамелек),
  • шоколадки (для шоколадных конфет).

А знаете, что наши бабушки никогда не говорили "печенье"? Они использовали такие вкусные слова:

  • печиво (общее название),
  • тістечка (для нежной выпечки),
  • коржики (печенье преимущественно в форме кружочков),
  • марципани (для сладостей из миндальной массы),
  • пундики (традиционное украинское печенье),
  • вергуни (хрустящее печенье, жаренное в масле),
  • медяники (коржики с добавлением меда).

А еще есть тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Каждое из этих названий имеет свою историю и особенное место в нашем языке.

Как правильно говорить в магазине или кафе

Примеры правильной формулировки:

  • "Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",
  • "Дайте, будь ласка, пачку печива",
  • "Підкажіть, які у вас є тістечка",
  • "Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".

Украинский язык чрезвычайно богат названиями сладостей, поэтому не стоит засорять его русизмами. Используя украинские слова, мы не только говорим правильно, но и сохраняем культурное наследие нашего народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "газировка" на украинском языке. Есть интереснок соответствие.

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