В центре Одессы появятся патрули муниципальной стражи, в чем причина

Мэр Одессы обратился к жителям города с новостью

Мэр Геннадий Труханов заявил о том, что в Одессе не быть провокациям и анонсировал возвращение вечернего мобильного поста Муниципальной стражи на Европейскую площадь. Напомним, на днях на этой площади поклонница Путина пыталась вывесить флаг РФ.

Видеообращение к одесситам мэр города опубликовал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия провокаторов, подобные инциденты не должны повториться.

"В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади. Поэтому я решил, что на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост Муниципальной стражи", — сказал Труханов.

Также он отметил, что не допустит никаких провокаций в Одессе и подчеркнул, что сможет это обеспечить.

Заметим, что в последнее время Одесса не раз попадала в громкие скандалы. Так, в конце сентября в городе собрались местные жители, которые выступили против сноса имперских памятников и декоммунизации и деколонизации названий улиц.

Также в Одессе произошел очередной языковой скандал с известной блоггершей. Арендодатель нахамила девушке, сказав: "с бандеровцами одни проблемы".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе квадроберы напали на бабушку и покусали ее собаку. Дети якобы подбежали к пожилой женщине и принялись на нее лаять. Затем они переключили свое внимание на ее небольшую собаку и покусали ее до крови.