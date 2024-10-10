Не Венгрия: политолог назвал три страны, которые не пустят Украину в ЕС

Украина очень невыгодный конкурент для этих стран

Первыми, кто будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, будут не венгры, а поляки, французы и немцы. В этом уверен руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочко.

Такое мнение он высказал в интервью журналисту "Телеграф" Никите Михалеву. По его словам, причины в конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции.

"Украина очень невыгодный конкурент для этих стран в вопросе масштабирования производства сельскохозяйственной продукции. Мы продемонстрировали, как мы можем, например, при оккупированном Херсоне иметь свои помидоры… Мы демонстрируем, что без дотаций Европейского Союза, мы можем производить в неограниченных количествах агропродукцию и продавать ее", — подчеркнул Клочко.

Но европейский рынок закрыт для Украины и эксперт объяснил, почему так.

"Ну, во-первых, мы движемся в ЕС. Во-вторых, нужно формировать государственную политику относительно продажи нашей сельскохозяйственной продукции. Я скажу тебе откровенно, эта тема проблемна не только для растительной продукции, но и, например, для того же самого мяса", — заметил эксперт.

По его мнению, если в Украине в конце концов будет перестроена экономическая модель, то проблем с теми же поляками хоть и станет гораздо меньше, однако они все равно останутся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде рассказали, почему путь в Евросоюз может затянуться. Вероятно, Украина раньше вступит в НАТО, чем в ЕС.