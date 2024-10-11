На руины смотреть? В России хотят сделать украинский Донбасс центром туризма

Российский министр сделал очередное нелепое заявление

Оккупированный россией Донбасс может стать новым центром спорта и туризма. При этом РФ просто стирает с земли украинские города в этом регионе и не только.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время конференции "Новые горизонты", передает "Р-Спорт". Он отметил, что работа в этом направлении уже началась.

"Работа по созданию и восстановлению спортивных объектов в новых регионах идет полным ходом. Стоит задача интеграции их в спортивную жизнь страны.

Уверен, что благодаря совместным усилиям Новороссия и Донбасс смогут стать новыми центрами спорта и туризма", – заявил Дегтярев.

В сети лишь посмеялись над словами российского чиновника. Пользователи отметили, что РФ превращает регион в руины, а слова министра являются ложью.

Напомним, именно Дегтярев заявил, что президента РФ Владимира Путина называли "Кубертеном XXI века" из-за Игр будущего. Глава Кремля лично открывал соревнования вместе со своей фавориткой — фигуристкой Камилой Валиевой. По информации РФ, за ходом этого турнира якобы наблюдал каждый третий житель Земли.