Были в десятках километров от берега: три невероятные истории спасения от урагана "Милтон" (видео)

Все они цеплялись за жизнь в буквальном смысле этого слова

Ураган "Милтон" нанес сокрушительный удар по Флориде и Мексике, нанеся масштабные разрушения и угрожая жизни тысяч людей. Стихия принесла мощные ветры, ливни и наводнения, затопившие целые районы. По меньшей мере, 12 человек погибли в результате урагана и связанных с ним торнадо.

Несмотря на это, спасателям удалось спасти многих людей благодаря героическим усилиям. Береговая охрана США (USCGSoutheast) обнародовала удивительные кадры спасения пострадавших из воды.

Среди невероятных историй спасения – случай мужчины, которого обнаружили в 48 км от побережья. Он сумел выжить, цепляясь за холодильник посреди бурного моря. Экипаж вертолета Miami 65 Air Station береговой охраны США заметил потерпевшего у Лонгбоут-Ки в округе Сарасота. На видео видно, как спасатель спускается с вертолета в воду и приближается к мужчине, который часами боролся со стихией. После спасения пострадавшего доставили в больницу.

Другой удивительный случай произошел в округе Гиллсборо. 14-летний парень сумел выжить, плавая на обломках в затопленном районе. Шериф Чад Кронистер и морское спасательное подразделение обнаружили подростка и вытащили его из воды. Уровень затопления был настолько высоким, что вода достигала первых этажей домов.

Еще одного мужчину спасли на перевернутой лодке более чем в 100 км от побережья Мексики. Как стало известно, это был рыбак.

"Милтон" нанес значительный ущерб инфраструктуре — более 3 миллионов домов остались без электроэнергии. Хотя ураган ослаб до первой категории, власти призывают жителей пострадавших регионов все еще оставаться бдительными. Вот как выглядит затопленная Флорида сейчас:

Ранее "Телеграф" также писал о том, как ураган "Милтон" разносил Флориду. Опубликованы разительные фото и видео непогоды.