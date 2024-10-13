Похолодание уже близко: где испортится погода 14 октября и в каких областях ждать дождей

Синоптики дали прогноз погоды на 14 октября

В начале рабочей недели погода для некоторых областей Украины выдастся дождливой. При этом, как и обещали синоптики, начнется похолодание.

Такой прогноз на понедельник, 14 октября, был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что осадки в виде дождя будут в следующих областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской.

В остальных областях будет облачная погода в течение всего дня. Самая низкая температура воздуха днем ожидается в Луганской области — всего +10 градусов. В западной части страны будет не намного выше — от +11 до +13 градусов. Ночью ожидается до +6.. +7.

В центральных областях синоптики прогнозируют от +12 до +14 градусов. При этом в ночи температура упадет до +7.. +8 градусов.

В северной части будет до +12 днем и до +7 ночью.

Тем временем в южных областях погода еще порадует теплом. Днем синоптики обещают до +19 градусов, а ночью — до +11.

Стоит отметить, что еще 13 октября температура воздуха в восточной части біла на уровне +14.. +15 градусов, на западе — +16.. +17 градусов, в центре — до +15.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября. Согласно прогнозам, количество осадков в этот период будет в пределах нормы.