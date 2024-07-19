Каждому леснику по легковушке: государство закупило уже более 300 авто для стражей украинского леса

Миллионы на авто потрачены всего за два года

Интересная тенденция государственных закупок наблюдается в Украине в последнее время. Только недавно "Укрпошта" объявила тендер на ремонт откровенно подержанных авто на сумму, которая покрыла бы покупку новых фургонов.

И вот ГП "Леса Украины" продолжает удивлять своими закупками, вызывающими как минимум недоразумение. Так, 17 июля был объявлен новый тендер на приобретение автомобиля за 1,28 млн. грн.

Какое авто планируют закупить

Согласно тендерной документации, модель авто не указывается. Однако есть интересные нюансы. Оно должно быть черного цвета, пятиместным, с бензиновым турбированным двигателем. Объем двигателя от 1390 до 1400 кубических сантиметров, мощность – не менее 150 лошадиных сил. Машина должна разгоняться до 100 км/ч за 8,5-9,5 секунды. Максимальная скорость не менее 210 км/ч. Расход горючего в городе – не более 7,5 литров на 100 км, за городом – не более 5 литров. Наиболее интересно выглядит требование наличия переднего привода и автоматической 8-ступенчатой коробки передач. Автомобиль должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года, технически исправными, комплектующие и материалы – не бывшие в употреблении и эксплуатации. Среди автомобилей 2024 года выпуска могут соответствовать заданным параметрам большое количество авто, в частности Volkswagen Golf или Skoda Octavia нового поколения.

Интересная статистика

Как сообщил нардеп Железняк, в 2024 году ГП "Леса Украины" уже закупило 141 автомобиль на общую сумму около 154,41 млн грн. В 2023 году эта цифра была еще выше — 186 автомобилей почти за 224,37 млн грн. Эти данные свидетельствуют о значительных затратах на транспортные средства в условиях полномасштабной войны. Ни одно госпредприятие не покупает столько машин за бюджетные средства.

Ранее Телеграф писал о том, что в области, где идут боевые действия, объявили масштабный тендер. Там хотят отремонтировать дороги почти за 2 миллиарда гривен.