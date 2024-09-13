В "Укрэнерго" новое назначение: кем заменили Кудрицкого и что о нем известно

"Укрэнерго" будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" после увольнения Владимира Кудрицкого назначил исполняющим обязанности председателя правления Алексея Брехта. Последние два года он был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

Об этом рассказали в пресс-службе "Укрэнерго". Отмечается, что назначение вступило в силу 5 сентября, спустя несколько дней после увольнения бывшего главы правления.

"Главная задача на сегодняшний день – продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, – отметил Алексей Брехт. – "Укрэнерго" играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO-E – наш главный приоритет".

В компании подчеркнули, что "Укрэнерго" будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Также в числе целей компании — Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство.

"Компания и в дальнейшем будет соблюдать практики корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго", — подытожили в "Укрэнерго".

Алексей Брехт: кто он и что о нем известно

Профессиональную карьеру начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.

Позже он возглавил обособленное подразделение Укрэнерго "Научно проектный центр развития ОЭС Украины", в функции которого входила разработка стандартов в электроэнергетической отрасли, разработка плана развития сетей всей энергосистемы Украины и т.д.

В период с 2011 по 2016 год работал в НЭК "Укрэнерго". Тогда Алексей Брехт отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики. Также он систематизировал и усовершенствовал процессы развития сети ОЭС Украины, впервые организовал разработку и внедрение технической политики Укрэнерго.

Брехт работает в компании "Укрэнерго" уже более 23 лет, последние два года он входил в состав правления, отвечал на запросы восстановление и развития сети системы передач.

Женат. Есть сын и дочь.

"Телеграф" просмотрел декларацию Алексея Брехта в реестре. Последняя зарегистрирована за 2020 год. Там указано, что ему принадлежит жилой дом и гараж в Вышгороде Киевской области. Его супруге принадлежит земельный участок в селе Хотяновка Вышгородского района. В том же селе у жены Брехта есть жилой дом и гараж.

В автопарке семейной пары две машины — Opel Insignia 2017 года, который принадлежит Брехту, и Hyundai Santa FE 2011, принадлежащий его супруге.

На тот момент общий годовой доход Алексея Брехта с основного места работы в "Укрэнерго" составлял 3 676 069 гривен. Его супруга работала в "Киевоблэнерго". Ее заработная плата за год составила 257 529 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшему главе Владимиру Кудрицкому в конце августа предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Его увольнение обсуждали на Ставке Верховного главнокомандующего.