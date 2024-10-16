Что будет с экономикой Украины: Зеленский раскрыл детали плана Победы

Экономический пункт стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам

Четвертый пункт плана Победы касается использования стратегического экономического потенциала Украины. Это предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Об этом 16 октября во время выступления в Верховной Раде сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом страны в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей России для захвата.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усугубят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей захвата России в войне. И это наша возможность роста", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что это также возможность Соединенных Штатов и партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль на инвестицию. Экономический пункт нашей стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

"Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это тоже мир благодаря силе. Экономическая сила", — пояснил президент.

Также Зеленский говорит, что это соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский рассказал, когда может закончиться война в Украине по плану Победы.