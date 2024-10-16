Что будет с экономикой Украины: Зеленский раскрыл детали плана Победы
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Экономический пункт стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам
Четвертый пункт плана Победы касается использования стратегического экономического потенциала Украины. Это предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.
Об этом 16 октября во время выступления в Верховной Раде сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом страны в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей России для захвата.
"В Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усугубят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей захвата России в войне. И это наша возможность роста", — пояснил Зеленский.
Он добавил, что это также возможность Соединенных Штатов и партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль на инвестицию. Экономический пункт нашей стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.
"Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это тоже мир благодаря силе. Экономическая сила", — пояснил президент.
Также Зеленский говорит, что это соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский рассказал, когда может закончиться война в Украине по плану Победы.