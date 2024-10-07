Доставка газа подорожает в 2025 году: почему и для кого

Плата за доставку газа рассчитывается на основании потребления за предыдущий газовый год

В 2025 году в Украине изменится стоимость доставки газа. Будет учитываться потребление за период с октября 2022-го по конец сентября 2023-го. Сам тариф останется прежним, но из-за изменения объемов потребления суммы в платежках станут другими. Те, кто увеличил потребление, будут больше платить за доставку.

Украинцы платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Таким образом, сейчас плата осуществляется исходя из того объема, который был использован с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го, поясняет OBOZ.UA.

Тариф на газ в каждой области разный, он зависит от размера сетей и количества населения. Если сети больше, а потребителей меньше — тариф выше. Поэтому самый низкий тариф на доставку газа в столице. Также меньше двух гривен за кубометр платят жители Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей. На остальной территории страны он превышает две гривны.

Тариф на доставку газа в разніх областях

До завершения военного положения изменять тариф на доставку газа и сам газ не планируют. Поэтому со следующего года действующие сейчас тарифы останутся актуальными. С 1 мая 2025-го года стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022/2023. Для тех, кто сократил потребление, плата, наоборот, сократится.

Как сообщал "Телеграф", в следующем году стоимость электроэнергии для населения будет составлять 6,5-7 гривен, что на 50-75% больше, чем сейчас. А еще через пару лет эта сумма будет достигать 8-9 гривен.