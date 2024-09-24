В Украине подорожает интернет, но это не единственная плохая новость

Хуже всего будет мелким региональным провайдерам

С 1 октября в Украине собираются не только поднять налоги для предпринимателей, но и исключить интернет-провайдеров из упрощенной системы налогообложения. В результате украинцам придется больше платить за интернет, а качество его может упасть.

Дело в том, что многие интернет-провайдеры функционируют по упрощенной системе налогообложения, поскольку это существенно уменьшает расходы. В результате подорожает интернет для обычных абонентов.

"Кроме того, что добавится НДС, очень существенно вырастут расходы на бухгалтерию. Поэтому мы обсуждаем повышение — в Краматорске цены на интернет вырастут на 10-15 процентов из-за того, что провайдеры будут вынуждены тратить средства на администрирование налогов. По всей Украине ситуация, в принципе, похожая. В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют ФОПы, предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров, из-за чего за 1000-2000 абонентов им, возможно, придется повышать цены вдвое, чтобы оставаться рентабельными", — рассказал "Главреду" член Интернет Ассоциации Украины, директор интернет-провайдера Элит-Лайн (г. Краматорск) Николай Кучерук.

Более того, при этом, по его словам, качество интернет-услуг может снизиться. Причина в том, что вместо того, чтобы улучшать качество предоставления интернета и закупать оборудование для его стабильной работы, провайдеры будут вынуждены тратить деньги на налоги и бухгалтерию.

Как сообщал "Телеграф", Кабинет министров Украины планирует повысить налогообложение почтовых посылок из-за границы. Теперь налог на добавленную стоимость (НДС) предлагается налагать на отправку стоимостью свыше 45 евро. Раньше эта сумма составляла 150 евро.